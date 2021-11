Farmácia de Alto Custo realiza atualização de dados cadastrais em Atibaia

Moradores de Atibaia que fazem uso de medicamentos de alto custo devem ficar atentos: a Farmácia de Alto Custo está realizando atualização de dados cadastrais dos usuários, que precisam apresentar documentos e preencher um formulário. Essa atualização é necessária ainda em dezembro, o quanto antes, para não prejudicar as retiradas no mês de janeiro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O formulário “Declaração de Atualização de Dados Cadastrais” pode ser obtido pelo link (https://bit.ly/formulario-cadastro-paciente). Aqueles que não conseguirem levar a cópia preenchida, devem solicitar apoio na Farmácia de Alto Custo, na Rua Castro Fafe 201, Centro. Além do formulário, os usuários precisam levar documentos originais e cópias do CPF e do RG (ou CNH) e comprovante de residência (conta de consumo em nome do paciente ou familiar).

Os documentos estão sendo solicitados conforme orientações da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), para atualização de dados cadastrais dos pacientes nos sistemas informatizados da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES/SP).

Entrega dos medicamentos

A partir de 1º de janeiro não serão realizadas entregas de medicamentos de alto custo fora da data agendada.

O não comparecimento na data agendada acarretará na necessidade de novo agendamento em data disponível. Será necessário comparecer à farmácia para realizar novo agendamento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia