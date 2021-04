Governo de SP entrega Radioterapia no Hospital Universitário de Bragança

O Vice-governador Rodrigo Garcia entregou nesta quinta-feira (22) o novo serviço de radioterapia do Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus (HUSF), em Bragança Paulista. Inédito na região bragantina, o setor vai aprimorar o tratamento aos pacientes com câncer.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O Governo do Estado repassará R$ 960 mil anualmente para custeio deste novo atendimento, permitindo a realização de 5.760 sessões radioterápicas por ano e incrementando, assim, a assistência aos pacientes de Bragança e região na sua própria área de residência, evitando assim deslocamentos à Campinas, onde estão referências como HC da Unicamp e o Hospital Boldrini. Anualmente, mais de 7,9 mil pacientes oncológicos são atendidos na unidade.

O serviço integra o Plano de Expansão de Radioterapia do Ministério da Saúde, que cedeu o acelerador linear e a obra para instalação do equipamento.

Além do apoio financeiro na área de Oncologia, o Governo do Estado destina R$ 660 mil mensalmente ao HUSF para auxiliar no custeio de 23 leitos de UTI e 30 de enfermaria exclusivos para pacientes com COVID-19. Outros R$ 1,7 milhão são destinados mensalmente à assistência a dependentes químicos.

Sobre o HUSF

O hospital é referência em alta complexidade na região, contando com Pronto-Socorro 24h, que responde por mais de 75 mil atendimentos por ano. Possui ainda 10 salas cirúrgicas, 16 leitos de UTI Neonatal e Pediátrica, 20 leitos de UTI adulto, 7 leitos para parto humanizado, enfermarias clínicas, cirúrgicas e pediátricas com 127 leitos disponíveis ao SUS.

Por ano, o hospital também faz 64,5 mil atendimentos ambulatoriais, mais de 5,5 mil cirurgias via SUS, 13,4 mil internações, mais de 2 mil partos, além de 24,6 mil sessões de hemodiálise e mais de 730 mil exames laboratoriais e de imagem.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo