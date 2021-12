Governo reforça importância da 2ª dose contra Covid-19 antes das festas de fim de ano

O Governo de SP faz um alerta nesta terça-feira (30) aos 3,9 milhões de pessoas que ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina de Covid-19 para que busquem os postos para se imunizar. Entre os dias 1 e 10 de dezembro a Secretaria de Estado da Saúde quer incentivar a população a completar o esquema vacinal e também tomar a dose adicional antes das festas de final de ano.

Há poucas semanas para o fim de 2021, é fundamental reduzir o número de faltosos evitando o aumento de casos graves e óbitos pela doença. Apesar de ter ocorrido uma redução no número de faltosos nas últimas três semanas em cerca de 26%, a pasta estadual intensificará a comunicação nos próximos dias com o intuito de ampliar a cobertura vacinal antes das reuniões de Natal, Ano Novo e demais confraternizações.

O balanço desta terça-feira (30) contabiliza 836,4 mil pessoas que ainda precisam completar o esquema vacinal com o imunizante do Butantan/Coronavac, outras 931,8 mil da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e 2,14 milhões da Pfizer/BioNTech.

“As festas de final de ano caracteristicamente reúnem um maior número de pessoas e naturalmente pode ocorrer uma maior circulação do vírus. Por isso, estamos intensificando a comunicação nestes próximos 10 dias para conscientizar a população sobre a importância das duas doses da vacina e da dose adicional para que possamos manter o controle da pandemia no nosso estado”, destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Para completar o esquema vacinal contra COVID-19, são necessárias duas doses para a vacina do Butantan (intervalo de 28 dias), da Fiocruz (8 semanas) e Pfizer (21 dias). Caso o prazo seja ultrapassado, é fundamental que o cidadão procure um posto assim que possível para orientações e para completar a imunização. O esquema vacinal da Janssen prevê apenas uma dose.

As Prefeituras são responsáveis pela busca ativa dos vacinados, mas o Governo de SP apoia a ação com o envio de mensagem via SMS e por e-mail à população para lembrar a data da segunda dose conforme pré-cadastro realizado no site Vacina Já ou no momento da aplicação da vacina.

Dose adicional

Além disso, toda a população adulta pode se vacinar com a dose adicional de COVID-19. A nova orientação do Plano Estadual de Imunização (PEI) segue a diretriz do Programa Nacional de Imunização (PNI) e vale para todas as pessoas que tomaram as duas doses da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer há pelo menos cinco meses. A partir de 1º de dezembro, quem completou o esquema vacinal até julho poderá se vacinar.

Quem tomou a vacina da Janssen, de dose única na primeira etapa da campanha, poderá receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, que é o que acontece com estado de São Paulo já que o Ministério não disponibilizou doses adicionais deste imunizante, é possível ser administrada uma dose adicional da Pfizer (vacina de RNA mensageiro).

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo