Idosos de Atibaia de grupos prioritários ficam sem vacina e sem previsão para a imunização

A Prefeitura de Atibaia divulgou, no dia 26 de março, uma nota informando que a cidade já teria vacinado contra a Covid-19 mais de 10% de sua população. A notícia deveria ser motivo de alegria e comemoração, já que causa a impressão de que o município está avançado na questão da imunização, se comparado ao restante do país. No entanto, nos últimos dias, surgiram diversas denúncias de munícipes que fazem parte de grupos prioritários, que já deveriam ter recebido a primeira ou a segunda dose da vacina, mas que ainda não receberam sequer uma ligação para agendamento da imunização.

Print extraído dia 06/04/2021 (Imagem: Reprodução/ Facebook Prefeitura de Atibaia)

A Prefeitura de Atibaia tem um sistema para realizar a vacinação por agendamento. Quem realiza o cadastro, pela internet ou telefone, é orientado a aguardar um contato de um profissional das diversas unidades de saúde do município, agendando a data e horário da vacinação.

Na semana passada, os postos de saúde da cidade começaram a vacinar idosos de 68 anos. O estranhamento surge quando há inúmeros relatos de pessoas com mais de 69 que fizeram o cadastro na Prefeitura para agendamento da vacinação, mas nunca foram chamadas. Vários desses munícipes, que chegaram a entrar em contato com postos de saúde e canais de atendimento do executivo, foram informados que as vacinas para essas pessoas mais idosas já se esgotaram e que, atualmente, só aqueles com 68 anos estão sendo imunizados.

Mesmo que, segundo a Prefeitura de Atibaia, não exista mais vacinas disponíveis para pessoas com mais de 69 anos, aqueles com 68 começaram a ser vacinados. Ao entrar em contato com os canais de atendimento oficiais, a administração municipal informou que não há previsão para a chegada de novas vacinas para essas pessoas com mais de 69 anos. “Temos informado ao Grupo de Vigilância Epidemiológica esse problema e não obtivemos resposta.”, informou uma funcionária da Prefeitura.

Em nota publicada em seu site oficial nesta terça-feira (6), a Prefeitura de Atibaia informou que a “Vacinação em Atibaia segue critério estadual e tem cadastro próprio”. O texto diz ainda que, “Atualmente, o município está imunizando as pessoas com 68 anos. A quantidade de doses para cada faixa etária de Atibaia foi baseada tendo como referência estatísticas populacionais – no entanto, em determinadas situações, não corresponde aos números totais. Por isso, pode haver pessoas com mais de 68 anos que ainda não foram vacinadas, mas essas podem ficar tranquilas que, assim que forem disponibilizadas mais doses, a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato para agendar a vacinação”.

No entanto, funcionária da Prefeitura de Atibaia informou que em cada grupo etário, calcula que haja falta de cerca de 150 doses da vacina. “Não podemos deixar de vacinar o público-alvo para o qual as vacinas são

destinadas, mas também não podemos deixar de vacinar os idosos das faixas de idade que foram contempladas anteriormente, e não temos vacina para fazer em todos. O que temos feito é encaminhar ofício apresentando a situação e reivindicando que nos sejam encaminhadas mais doses de vacina.”, completa.

As respostas da Prefeitura nas redes sociais para os munícipes também são contraditórias. Ora dizem que o critério de vacinação segue determinação do Governo do Estado, ora dizem que segue critérios de ordem de cadastro na Prefeitura.

Diante desse dilema e da escassez de vacinas no país, a população de Atibaia fica sem respostas sobre quando essas pessoas que foram excluídas do programa de vacinação terão garantido seu direito de serem vacinadas, e o porquê de terem sido excluídas, já que não fica claro os critérios usados pela administração municipal sobre a ordem adotada para quem recebe ou não a imunização.

O maior questionamento que fica sem resposta é: Qual a lógica de começar a vacinar pessoas mais jovens e deixar sem vacina e sem expectativa de vacinação os mais idosos?

O Governo Estadual de São Paulo segue ampliando os grupos prioritários de vacinação, enquanto isso, uma lista de excluídos do plano de imunização e seus familiares sofrem com a angústia de terem sido deixados de lado.