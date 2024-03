Março Lilás: Atibaia oferece exames e outras ações de prevenção ao câncer de colo de útero

O mês de março chegou e a Prefeitura de Atibaia programou uma série de atividades de prevenção e combate ao câncer de colo de útero para marcar o Março Lilás na cidade. Exames de Papanicolau, testes rápidos e palestras com diferentes profissionais estão entre as ações que serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

3º tumor mais frequente entre as mulheres

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de colo de útero figura como o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres no Brasil (atrás do câncer de mama e do colorretal) e pode ser prevenido por meio de medidas simples e a detecção precoce.

Exames nas Unidades de Saúde

Cada unidade de saúde de Atibaia terá o seu Dia da Mulher, uma vez que Março também é o Mês da Mulher, com uma programação própria e práticas voltadas ao autocuidado. Nas unidades haverá exames de Papanicolau, testes rápidos, práticas integrativas, roda de conversa, palestras com diferentes profissionais e outras atividades.

O Dia da Mulher nas unidades de saúde começou no dia 2 e vai até o fim do mês, percorrendo todas as unidades de saúde do município, conforme o cronograma abaixo.

(Imagem: Divulgação / Prefeitura de Atibaia)

Papanicolau na CASAMAR

Inaugurada pela Prefeitura em 2023, a CASAMAR – Casa de Atenção à Saúde da Mulher (Rua Presidente Lincoln, 44, Jardim Samambaia) também terá coleta do Papanicolau por livre demanda, sem a necessidade de agendar previamente, no dia 8 de março, das 13h às 15h30. Nos demais dias, a CASAMAR, como serviço especializado, realiza a coleta sempre com agendamento. Vale lembrar que para fazer o exame de Papanicolau, a mulher não pode estar menstruada nem ter tido relações sexuais três dias antes do exame.

Com um atendimento qualificado e humanizado, a CASAMAR realiza em média por mês 243 consultas ginecológicas, 270 atendimentos de enfermagem, 12 colonoscopias, 05 inserções de DIU e 67 ultrassonografias obstétricas. São ofertados atendimentos para as mulheres em todas as etapas da vida, sempre buscando um tratamento resolutivo e promovendo a prevenção. A CASAMAR possibilitou acesso mais rápido às gestantes com comorbidades e/ou patologias obstétricas ao pré-natal de alto risco e também disponibilizou mais vagas de ultrassonografia obstétrica.

Prevenção

A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano (HPV). A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por via sexual, consequentemente, o uso de preservativos durante a relação sexual protege parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer através do contato com a pele da vulva, região perineal, perianal e bolsa escrotal.

A principal forma de prevenção, entretanto, é a vacina contra o HPV. O Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal a vacina tetravalente contra o HPV para adolescentes de 9 a 14 anos de idade.

Sintomas

Entre os sintomas do câncer de colo do útero em estágio inicial estão: manchas de sangue irregulares ou sangramento leve em mulheres em idade reprodutiva; mancha ou sangramento pós-menopausa; sangramento e dor após a relação sexual; aumento do corrimento vaginal, às vezes com mau cheiro. Conforme o câncer de colo do útero avança, sintomas mais graves podem aparecer, incluindo: dores persistentes nas costas, perna ou em baixo ventre; perda de peso, fadiga e perda de apetite; corrimento vaginal com mau cheiro e desconforto vaginal; inchaço de uma perna ou ambas.

Papanicolau

É um exame realizado para detectar alterações celulares no colo do útero. O nome é uma homenagem ao patologista grego Georges Papanicolaou, que criou o método no início do século. Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. O exame preventivo é indolor, simples e rápido.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia