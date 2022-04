Medicamentos, em especial os de alto custo, estão em falta na rede municipal

A vereadora Ana Paula Beathalter falou à tribuna em Tema Livre, durante a sessão da Câmara Municipal de Atibaia de 5 de abril, sobre os medicamentos fornecidos à rede municipal de saúde. “Estão faltando remédios fundamentais para a população, desde a assistência básica aos medicamentos controlados”.

(Imagem Ilustrativa: Pexels por Pixabay)

Em abril do ano passado, houve mudança no sistema do governo do Estado, deixando de ser físico e passando a digital. “Os computadores do Estado não funcionaram a contento, atrasando ainda mais o repasse, já prejudicado pela análise que requer de 30 a 60 dias. Muitos servidores se afastaram, inclusive por estresse. Resultado: temos munícipes de Atibaia aguardando desde agosto do ano passado por medicações indispensáveis a seu tratamento”, descreveu a vereadora.

“Queremos saber quais são as gestões desenvolvidas pelo Executivo no sentido de contornar essa situação. Entre os casos, há remédio de alto custo cujo valor quinzenal é maior do que o benefício previdenciário recebido pelo paciente”, acrescentou Ana Paula Beathalter.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia