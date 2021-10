Neste sábado (16) tem Dia “V” de Vacinação em Atibaia para crianças e adolescentes

Acontece neste sábado (16) em Atibaia o Dia “V” de Vacinação da Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). O município vai abrir 15 unidades de saúde, das 8h às 17h, para que esta faixa etária possa atualizar a vacinação. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o documento da criança e o do responsável.

Por iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, o dia ”D” foi alterado para dia “V” significando a vacina, melhor forma de prevenção de doenças imunopreveníveis. A Campanha Nacional de Multivacinação ocorre de 1 a 29 de outubro, tendo o dia 16 como dia “V”, com o objetivo de oportunizar o acesso às vacinas e melhorar as coberturas vacinais de crianças e adolescentes e, assim, contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis.

Mesmo que a caderneta esteja completa é essencial procurar uma UBS para verificar se alguma vacina precisa ser atualizada, com o objetivo de garantir a proteção e imunização das crianças. Por conta da pandemia de Covid-19, todas as medidas e protocolos de segurança para proteger a população e os trabalhadores de saúde serão adotados em Atibaia.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Vacina contra Covid-19

Os jovens de 12 a 14 anos que se vacinaram contra a Covid-19 podem tomar qualquer outra vacina para a faixa etária.

A Secretaria de Estado da Saúde, em consonância com o Ministério da Saúde, recomenda, neste momento, a administração simultânea ou em qualquer intervalo das vacinas contra a Covid-19 com as demais vacinas do calendário de vacinação do adolescente.

Confira os postos de saúde de vacinação em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– UBS Rio Acima – Rua Maria Luiza Rocca Borges s/n.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia