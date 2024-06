Ônibus de Exames realiza atendimentos em bairros de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia está implantando no município o Ônibus de Exames, atualmente estacionado perto da unidade de saúde do Alvinópolis, onde são feitos exames como mamografia, ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas e ultrassom abdominal total.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Um total de 2.500 exames será efetuado no Ônibus durante o período que vai desde 23 de março, quando ele ficou na unidade Santa Clara, até o final de junho. Em alguns dias de abril, o Ônibus de Exames esteve na unidade do Jardim Imperial, e nos meses de maio e de junho ficará no Alvinópolis.

Não há agendamento no local

O agendamento é feito pela central de regulação do sistema de saúde e o encaminhamento vai direto para o Ônibus, não sendo possível a marcação de exames diretamente no local. O atendimento no Ônibus é feito de segunda a sábado, das 8h às 16h. Pacientes que estejam precisando realizar esses importantes exames preventivos devem marcar uma consulta na unidade de saúde mais próxima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia