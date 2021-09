Palestra sobre conscientização do desperdício de alimentos será realizada nesta quarta (29)

Menos desperdício, mais conscientização! O alerta de colocar comida em excesso no prato para depois jogá-la no lixo, além do aprendizado sobre os benefícios de cada alimento, são os objetivos da palestra sobre desperdício alimentar que será promovida pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), na próxima quarta-feira, 29, às 14h.

Com o tema “Conscientização e desperdício alimentar”, o evento acontecerá no Departamento de Segurança Alimentar, que fica na Rua Gonçalves Dias, nº 255, no Jardim das Cerejeiras. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone (11) 4411-6426 e as vagas são limitadas.

(Imagem Ilustrativa: Ulrike Leone por Pixabay)

A palestrante será a nutricionista Camila Lo Sardo, que abordará a importância do armazenamento correto dos alimentos e, com o aumento populacional e a alta demanda por alimentos, também tratará do desperdício que vem aumentando de maneira exponencial.

Conforme o Departamento de Segurança Alimentar da SADS, toda a sociedade deve encarar o combate ao desperdício como prioridade, desde os produtores, processadores e varejistas até os consumidores finais. Negligenciar esse tema gera prejuízos para toda a cadeia e impacta os negócios, o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia