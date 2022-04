Quanto cacau há em cada tipo de chocolate?

O chocolate deixou de ser vilão das dietas e pode fazer parte de um estilo de vida saudável, com a melhora da qualidade na fabricação e com o consumo moderado. Há maior procura por chocolates “mais saudáveis”, amargos e orgânicos, com ingredientes mais naturais e menos aditivos. Quanto maior a quantidade de cacau presente no chocolate, maiores são os benefícios, além de apresentar um sabor mais intenso e promover maior saciedade.

(Imagem Ilustrativa: Nawal Escape por Pixabay)

Tipos de chocolates e sua composição:

Chocolate amargo: contém mais de 70% cacau. Feito com grãos de cacau torrados, normalmente sem adição de leite, podendo conter açúcar ou outros edulcorantes. O ideal é procurar os sem aditivos;

Chocolate meio amargo: contém cerca de 40 a 50% de cacau;

Chocolate ao leite: feito com cerca de 30% de cacau, leite em pó e açúcar;

Chocolate branco: feito com manteiga de cacau, açúcar, leite e lecitina de soja, podendo conter baunilha. Não leva cacau na sua formulação, apenas a gordura retirada da semente do cacau.

Chocolate diet: pode ser encontrado em todas as descrições acima, substituindo o açúcar por edulcorantes (ex: sorbitol, sucralose, stévia, xilitol… ).

Lembrando: o chocolate amargo mais puro não irá conter açúcar e pode ser usado por diabéticos.

Benefícios do consumo do cacau:

Fonte de energia e prazer

Ação antioxidante

Propriedades anti-inflamatórias

Atividade cardioprotetora

Vasodilatador

Antimicrobiano

O cacau tem sido inserido na alimentação na forma de cacau em pó, polpa de cacau, chocolates e adicionado a preparações. Contém compostos bioativos que oferecem benefícios à saúde: flavonoides (catequinas e epicatequinas); taninos (procianidinas); metilxantina (pseudoalcaloides) e teobromina (derivada das xantinas), substâncias com efeito estimulante semelhante ao da cafeína; e feniletilamina, considerado um antidepressivo natural que libera endorfina no cérebro e é responsável pelo sentimento de bem-estar e prazer.

O que é o “chocolate de Alfarroba”?

É um fruto da alfarrobeira, uma árvore nativa da costa do Mediterrâneo, torrado e moído em pó, substituindo o cacau em preparações doces. A cor, sabor e textura são semelhantes ao cacau. Mas a composição é diferente. Não contém estimulantes como a cafeína e teobromina, por exemplo. Rica em polifenóis, fibras, vitaminas (complexo B e vitamina A) e minerais e apresenta baixo índice glicêmico.

Naturalmente doce, não precisa ser adicionado açúcar. Não contém glúten e lactose, e por isso é muito utilizado por veganos, intolerantes a lactose e alérgicos à proteína do leite.

Dicas da nutri para a Páscoa:

Se você tem dificuldade para controlar o consumo dos ovos de páscoa, prefira pequenas porções;

Leia os rótulos e prefira chocolates mais puros e com menos aditivos;

Não precisa exterminar tudo até o domingo do feriado. Cuide da sua ansiedade, coma com prazer, deguste, controle o impulso!

Importante: intolerantes à lactose e alérgicos à proteína do leite devem sempre ler rótulos para certificar se há presença de leite como ingrediente.

