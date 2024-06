Sábado (8) é dia de vacinação em Atibaia contra poliomielite, Influenza e Covid-19

Neste sábado (8), a Secretaria Municipal de Saúde promove em Atibaia ações de vacinação, em todas as unidades, contra poliomielite, Influenza, Covid-19 e atualização vacinal. As unidades de saúde Imperial, Santa Clara, Alvinópolis, Tanque, Portão e Centro irão abrir das 8h às 16h, e as demais que possuem sala de vacina vão funcionar das 8h às 13h. Aproveite para atualizar sua caderneta de imunização.

A campanha nacional de vacinação contra a poliomelite tem o Dia D neste sábado e a previsão de término é no dia 14 de junho. A meta é vacinar, no mínimo, 95% do público-alvo. Até quarta-feira (5), porém, Atibaia havia vacinado 2,4% do público-alvo (crianças menores de 5 anos).

Paralisia infantil

A campanha de vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é destinada às crianças menores de 5 anos. Para as crianças de 1 a 4 anos, o reforço da imunização com a Vacina Oral Poliomielite (VOP) será feito indiscriminadamente, desde que o esquema primário com três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), versão injetável do imunizante, esteja completo. A vacina injetável já é aplicada no esquema primário de vacinação aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Influenza

A vacina contra a Influenza está liberada para toda a população acima de seis meses de idade, nas unidades de saúde com sala de vacina do município. Para se vacinar, é necessário apenas apresentar algum documento que contenha o número do CPF ou o cartão do SUS.

Covid-19

Atibaia iniciou no dia 27 de maio a aplicação da vacina monovalente (XBB) da Moderna contra a Covid-19. O novo imunizante, atualizado com a subvariante Ômicron XBB 1.5, está disponível para crianças de 6 meses a 4 anos, e demais grupos prioritários. Inicialmente, a vacina estava sendo aplicada em três unidades, mas já começou a ser disponibilizada em todas as unidades com sala de vacina, conforme a disponibilidade de estoque no município.

Atualização vacinal para todas as faixas etárias

Também estarão disponíveis neste sábado (8) aplicações das demais vacinas para as todas as faixas etárias. Compareça a uma das unidades para atualizar sua caderneta de vacinação e não esqueça de levar documento. É muito importante manter a imunização atualizada para garantir mais proteção contra uma série de doenças.

