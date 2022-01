Secretaria de Saúde convoca população de Atibaia a completar vacinação contra Covid-19

Com o número de casos de Covid-19 crescendo a cada dia em todo o país, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da vacinação completa e destaca que milhares de pessoas estão em atraso para tomar a segunda e a terceira doses na cidade.

As três doses da vacina contra a Covid-19 estão sendo aplicadas sem necessidade de agendamento para o público a partir de 12 anos nas unidades de saúde de Atibaia com sala de vacina (ver lista abaixo). A imunização acontece das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro e das 8h às 16h nas demais unidades de saúde. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

O intervalo da primeira para a segunda dose depende do imunizante. Nesta quarta-feira (19), por exemplo, estavam sendo administradas a CoronaVac para os vacinados até 22/12; a AstraZeneca para a população que tomou a primeira dose até 24/11, e a Pfizer para os jovens de 12 anos a 17 anos vacinados até 24/11 e acima de 18 anos vacinados até 29/12.

A terceira dose deve ser tomada com intervalo de 4 meses em relação à segunda dose, independentemente da marca da vacina, para o público a partir dos 18 anos. De acordo a Secretaria Municipal de Saúde, 10.137 pessoas não compareceram para tomar a segunda dose em Atibaia e 22.317 estão atrasadas com a terceira dose, totalizando 32.454.

A Secretaria de Saúde de Atibaia alerta que estudos de diversos países já mostraram que ocorre uma queda no nível de anticorpos alguns meses após as duas primeiras doses das vacinas, por isso é fundamental que todos tomem a dose adicional, proporcionando aumento da quantidade de anticorpos circulantes no organismo, o que reduz a chance de cada pessoa se infectar (ou reinfectar) pela Covid-19. Em caso de infecção, as pessoas com esquema vacinal completo e com a dose de reforço possuem menos chances de desenvolver sintomas graves da doença.

Segundo dados atualizados nesta quarta-feira, Atibaia já aplicou um total de 293.160 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 128.169 de primeira dose, 117.914 de segunda dose, 43.532 de terceira dose/adicional e 3.545 de dose única, o que significa que 91,4% da população total tomou ao menos uma dose ou dose única e 84,2% está com esquema vacinal completo.

Atibaia iniciou nesta semana a aplicação de vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, por enquanto àquelas com comorbidades, na UBS Alvinópolis, das 15h às 18h. A lista das comorbidades, definida pelo Ministério da Saúde, é a seguinte: insuficiência cardíaca; Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e pericardiopatias; Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Próteses e implantes cardíacos; Talassemia; Síndrome de Down; Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3; Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; Doença cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Cirrose hepática e HIV.

Confira os postos de saúde com vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia