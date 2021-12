Secretaria de Saúde de Atibaia orienta munícipes com sintomas de gripe

O aumento no número de casos de gripe registrado em algumas cidades brasileiras nas últimas semanas acendeu o alerta, o que acabou provocando uma escalada na procura por assistência nos hospitais e unidades de pronto atendimento: somente nesta terça-feira (28), o pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia registrou cerca de 400 atendimentos relacionados a síndromes gripais e respiratórias, a maioria com sintomas leves. Para não sobrecarregar o sistema municipal de Saúde, reduzir o tempo de espera e garantir atendimento a quem precisa, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a população só procure hospitais e unidades de pronto atendimento caso apresente sintomas graves da doença, como febre alta ou dificuldade respiratória.

(Imagem Ilustrativa: Mojpe por Pixabay)

A Síndrome Gripal é caracterizada quando o indivíduo tem febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta e, pelo menos um, dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia (dor nas articulações). O período de incubação da gripe varia de um a quatro dias e a transmissibilidade em adultos ocorre principalmente 24 horas antes do início dos sintomas, durando até três dias após o final da febre. Nas crianças pode durar em média 10 dias e por mais tempo nos pacientes imunossuprimidos.

No caso de sintomas leves, a orientação é fazer repouso e ingerir bastante líquido para evitar desidratação. Sintomas mais graves incluem febre alta, falta de ar e dificuldade para respirar, dor ou pressão no peito ou estômago e a Secretaria de Saúde recomenda atenção especial aos grupos com fatores de risco para complicações, como idosos, crianças com menos de 2 anos e pessoas com comorbidades.

A influenza ocorre durante todo o ano, com maior frequência nos meses de outono e inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no Sul e Sudeste do país. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi encerrada em outubro e a cobertura vacinal em Atibaia alcançou cerca de 75% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes, puérperas, idosos, indígenas e trabalhadores da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, por enquanto, não há previsão de chegada de novas doses.

A população deve manter-se vigilante e tomar medidas que evitem a propagação da Influenza, que são as mesmas para conter a propagação da Covid-19 e outras doenças respiratórias: lavagem e higienização das mãos; utilizar máscara para proteção de nariz e boca; não compartilhar objetos de uso pessoal; evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados); evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza, entre outros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia