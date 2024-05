Semana de Luta Antimanicomial acontece de 13 a 18 de maio em Atibaia

De 13 a 18 de maio ocorre em Atibaia a Semana de Luta Antimanicomial: Trancar Não é Tratar. Serão diversas ações, incluindo debates, exibições de teatro e filme, rodas de conversa e serviços da Rede de Atenção à Saúde e atenção biopsicossocial, com o objetivo de promover visibilidade à Luta Antimanicomial.

(Imagem: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Dia Nacional

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é celebrado em 18 de maio e se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas em sofrimento mental. Em Atibaia, participarão dos eventos para marcar a causa gestores municipais, instituições de ensino, profissionais da saúde e membros da sociedade civil, visando sensibilizar toda a comunidade, disseminar informações sobre os fatores de risco e de proteção relacionados ao sofrimento psíquico, além de incentivar a busca por ajuda e apoio emocional.

Fórum de Saúde Mental

Entre as atividades da semana está o Fórum de Saúde Mental em Luta Antimanicomial: trancar não é tratar, que será realizado no dia 15, das 8h às 17h, no Fórum da Cidadania. O evento visa fortalecer o compromisso com a saúde pública e a defesa dos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial, assim como a urgente necessidade de ampliação da participação ativa da população na construção de cuidado em saúde mental em comunidade e liberdade. Faça sua inscrição AQUI – a confirmação da inscrição ocorre via WhatsApp.

Segunda no Parque: A Liberdade Terapêutica

A abertura da Semana de Luta Antimanicomial acontece na segunda-feira (13), no Parque Edmundo Zanoni, a partir das 8h, com o evento “Segunda no Parque: A Liberdade Terapêutica” e roda de conversa voltados a usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), familiares e demais interessados.

Teatro e VaCine

No dia 15, às 20h, no Cine Itá Cultural, acontece a exibição teatral “Yayá e As Vozes do Silêncio”, um espetáculo aberto ao público que fala de machismo, sexismo, das relações de poderes e, principalmente, da saúde mental e suas abordagens. No dia 16 será a vez da exibição do filme “Nise: O Coração da Loucura”, no Centerplex, para alunos da rede de ensino do município e servidores, seguida de debate sobre saúde mental, arte e cultura para promoção e acesso às políticas públicas. O evento contará com a ação intersetorial VaCine para ampliação do quadro vacinal de crianças e adolescentes (9 a 14 anos) da rede pública de ensino.

Ocupação cultural “Loucura não se prende”

Para promover um espaço de educação em saúde mental, no dia 18, encerramento da semana, haverá a Ocupação Cultural “Loucura não se prende”, na USF Imperial, e entrega do Serviço Consultório na Rua, com roda de conversa, junto aos coletivos de cultura. Todos esses eventos visam fomentar a ação de educação permanente em saúde mental.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEMANA DE LUTA ANTIMANICOMIAL

DIA 13/05

8h às 12h | Segunda no Parque: A Liberdade Terapêutica! – Parque Edmundo Zanoni

DIA 14/05

8h | Roda de Conversa Luta antimanicomial e Psicofobia – Unidade de Saúde da Família Portão

13h | Cuidar de quem cuida (Grupo Especial de Fortalecimento de Vínculos) – APAE de Atibaia

DIA 15/05

7h30 | Atividades Físicas na Tenda – Fórum da Cidadania

8h | Roda de Conversa Luta antimanicomial e Psicofobia – Unidade de Saúde Tanque

8h às 17h | Fórum de Saúde Mental em Luta Antimanicomial: Trancar não é Tratar! – Fórum da Cidadania

10h | Grupo de apoio à saúde mental – Unidade de Saúde Ana Nery (Imperial)

20h | Peça Yayá e As Vozes do Silêncio – Cine Itá Cultural

DIA 16/05

9h | Grupo de apoio à saúde mental – Unidade de Saúde Ana Nery (Imperial)

13h30 | Filme “Nise: O Coração da Loucura” – Exibição e debate sobre Saúde Mental, Arte e Cultura para promoção e acesso às políticas públicas para alunos da Escola Major Alvim e servidores

DIA 17/05

8h | Roda de Conversa – Luta Antimanicomial e Psicofobia – Unidade de Saúde USF Santa Clara

9h | 1º Aniversário do CAPS IJ e Caminhada Faça Bonito – CAPS IJ

12h30 | Grupo de apoio à saúde mental – Unidade de Saúde Ana Nery (Imperial)

DIA 18/05

9h às 13h | Ocupação Cultural “Loucura Não Se Prende” – Unidade de Saúde Ana Nery (Imperial)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia