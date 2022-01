Unidade de Saúde São José tem atividades suspensas após furto de fiação

As atividades na Unidade de Saúde da Família São José, no bairro Caetetuba, foram suspensas nesta terça-feira (25) devido ao furto de toda a fiação do local nesta madrugada. A equipe de manutenção da Prefeitura de Atibaia iniciou os trabalhos para reinstalação da parte elétrica, e a previsão é que as atividades voltem ao normal em três dias.

Unidade de Saúde da Família São José (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A Secretaria Municipal de Saúde pede a compreensão da população e informa que manterá a recepção em funcionamento na USF São José nos próximos dias para dúvidas e direcionamentos de casos, das 7h às 16h. As agendas eletivas serão remarcadas – neste caso a orientação é para que a população aguarde contato da unidade.

Os pacientes sintomáticos respiratórios estão sendo direcionados para atendimentos na UBS do Centro (Rua Castro Faffe, nº 201) e na UBS Cerejeiras (Rua Washington Luís, nº 180), que contam com atendimento exclusivo para síndrome gripal. Já a vacinação pode ser realizada na unidade do Santa Clara (Av. Flávio Pires de Camargo, nº 1200, Caetetuba).

Um boletim de ocorrência está sendo registrado para investigação do caso.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia