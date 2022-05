Em 18 de maio, foi inaugurada formalmente a Clínica de Fisioterapia da UNIFAAT. O evento contou com a presença de autoridades locais e regionais, profissionais da área da saúde, diretores da instituição, professores, alunos e imprensa.

A clínica é a mais completa da região ligada à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e foi implantada durante a pandemia, período em que houve um aumento significativo no quadro de pessoas que necessitaram de atendimento. Em parceria com a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, a clínica veio agregar fortemente o sistema de saúde municipal.

UNIFAAT inaugura a mais completa clínica de fisioterapia da região para pacientes do SUS (Foto: Divulgação)

Na abertura do evento, a Dra. Andrea Kaarina Silva, fisioterapeuta, coordenadora do curso de Fisioterapia e da clínica-escola destacou que mais de 900 atendimentos já foram realizados mesmo antes da inauguração formal, “a missão da instituição, para além da formação de excelentes profissionais para o mercado de trabalho da nossa região é, principalmente, ser um espaço de saúde para servir a comunidade”, conclui.

A clínica oferece atendimentos em diversas áreas: fisioterapia ortopédica, neurologia infantil, neurologia adulto, reabilitação pulmonar, reabilitação cardiovascular, oncológica, fisioterapia esportiva, fisioterapia respiratória (adultos e crianças). Na área da saúde da mulher são oferecidos atendimentos em obstetrícia, ginecologia e a técnica Pilates que vem agregar de forma isolada ou complementar os tratamentos.

O próximo passo é alinhar cada vez mais o fluxograma da Prefeitura de Atibaia para manter o paciente sempre em atendimento, independentemente de qual fase ele precisar.

Saulo Brasil Ruas Vernalha, Diretor Geral de Administração da UNIFAAT, ressaltou, “toda formação universitária é apoiada num tripé, ensino, pesquisa e extensão, e a partir daí todo conhecimento deve ser devolvido de forma prática à comunidade, e a Clínica de Fisioterapia exerce exatamente essa missão”.

A clínica dispõe de equipamentos modernos na assistência fisioterapêutica. Entre eles, destacam-se, a telemetria para monitorar o traçado eletrocardiográfico em tempo real de pacientes em um programa de Reabilitação Cardiovascular, aparelho de eletroneuromigrafia que auxilia a avaliação de pacientes neurológicos, o equipamento do método PediaSuit para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos que afetam as funções motoras e funções cognitivas.

Informações:

A Clínica de Fisioterapia da UNIFAAT está localizada no Campus Manoel Ferraz (Estrada Municipal Juca Sanches, nº 1050, Jardim Brogotá, Atibaia-SP.

O atendimento requer que o paciente seja encaminhado pela rede SUS – município de Atibaia

Fonte: Marta Alvim / Assessora de Imprensa / Centro Universitário UNIFAAT