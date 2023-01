Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Janeiro se despede com temporais mais típicos de verão pelo estado de São Paulo. Novas instabilidades associadas à formação de um sistema de baixa pressão, entre Paraná e Mato Grosso do Sul, ajudam a reforçar nuvens carregadas sobre todas as regiões paulistas neste começo de semana.

No decorrer da semana, a passagem de uma frente fria vai reforçar esse fluxo de umidade, mantendo as instabilidades ativas por todo o centro-oeste paulista. Há previsão de muita chuva e acumulados elevados, pelo menos até a quinta-feira, 2 de fevereiro. Com as instabilidades soprando do interior, o ar quente permanece, mesmo com a passagem da frente fria. Será uma semana abafada, com temporais e sem previsão de frio. Segundo o site Climatempo, a situação é de alerta em todas as regiões paulistas!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (30), a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 20º.

A terça-feira (31) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Na quarta-feira (1) o sol também aparece entre algumas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 20º.

A quinta-feira (2) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 30º e mínima de 19º.

A previsão para a sexta-feira (3) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather