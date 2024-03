Godzilla e Kong: O Novo Império

Sinopse:

A batalha épica continua! O Monsterverse cinematográfico da Legendary Pictures acompanha o confronto explosivo de Godzilla vs. Kong, com uma aventura totalmente nova que coloca o todo poderoso Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça colossal não descoberta escondida em nosso mundo, desafiando sua própria existência – e a nossa própria. Godzilla x Kong: O Novo Império investiga ainda mais as histórias desses Titãs e suas origens, bem como os mistérios da Ilha da Caveira e além, ao mesmo tempo em que revela a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários e os uniu à humanidade para sempre.

Fotos:

Horário (*):

Quinta (28), Sexta (29), Sábado (30), Domingo (31), Segunda (1), Terça (2) e Quarta (3) – 19h00 e 21h30 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: The Chosen

Ano produção: 2024

Direção: Dallas Jenkins

Roteiro: Ryan Swanson

Estreia: 1 de Fevereiro de 2024

Duração: 141 minutos

Classificação: 12 – Não recomendado para menores de 12 anos

Gênero: Drama

País de Origem: Estados Unidos da América

Elenco:

Jonathan Roumie, Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James, Lara Silva, Shaan Sharma, Nick Shakoour, Abe Martell, George Harrison Xanthis, Brandon Potter, Kirk B.R. Woller, Giavani Cairo, Jordan Walker Ross, Joey Vahedi, Yasmine Al-Bustami, Vanessa Benavente, Yoshi Barrigas, Austin Reed Alleman, Alaa Safi, Luke Dimyan, Ivan Jasso, Amber Shana Williams, Elijah Alexander

Trailer:

