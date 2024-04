3º Festival Literário de Atibaia acontece neste sábado (27) e domingo (28)

Contagem regressiva para o 3º Festival Literário de Atibaia, que acontece neste sábado (27) e domingo (28) na Praça da Matriz, no Cine Itá Cultural e no Centro Cultural André Carneiro. Raphael Montes, Thalita Rebouças, Luiza Romão, Carlos Ruas, Cia do Tijolo, Orquestra Fungagá e Jackson Antunes estão entre as atrações de destaque do festival, que contará ainda com Feira do Livro; intervenções cênicas; apresentações musicais; oficinas; contação de histórias; leituras públicas dirigidas, Feira de Troca de Livro e muito mais!

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Confira essa programação imperdível e participe!

Atrações com ingressos limitados

As aguardadas palestras com os escritores Raphael Montes (dia 27, às 16h) e Thalita Rebouças (dia 28, às 17h) acontecerão no auditório do Cine Itá, com retirada de ingressos no próprio dia da apresentação, algumas horas antes, na bilheteria do local. Saiba mais na programação no final do texto.

O mesmo vale para a apresentação teatral Guará Vermelho, da Cia do Tijolo (dia 27, às 19h) e para o espetáculo “Também guardamos pedras aqui”, da atriz e poeta consagrada pelo Prêmio Jabuti, Luiza Romão (dia 28, às 15h).

Outros destaques da programação

O quadrinista Carlos Ruas, autor de “Um Sábado Qualquer”, “Mundo Avesso” e “Cães e Gatos”, participa do festival nos dois dias, apresentando a palestra “Criacionismo – De onde viemos” no hall do Cine Itá, às 18h no sábado (27) e às 13h no domingo (28). Além do bate-papo e das sessões de autógrafos após as palestras, o autor também estará na Feira do Livro do festival.

Outra personalidade de destaque a participar da edição 2024 é o ator Jackson Antunes. Em comemoração aos 20 anos de estreia do show “Coração Caipira”, Jackson fecha a programação do festival e sobe ao palco da Praça da Matriz no dia 28 de abril, às 20h, para mostrar o seu lado cantador. Junto aos violeiros Decão e Marimbondo de Chapéu, o espetáculo musical apresenta o universo dos poetas populares que contam histórias do povo do sertão.

Feira do Livro

Além da diversificada programação cultural gratuita, a Feira do Livro promete ainda movimentar o mercado livreiro da região, reunindo cerca de 20 estandes de escritores, editoras, livrarias, sebos e coletivos, como Casa Do Leitor; editoras O Artífice e Trajetórias; Troia Editora; Metanoia Editora; Sisko Editora; ONG Mater Dei – Ponto de Cultura; Jardim dos Livros; Livraria Nobel de Atibaia; Gavioli Edições/Editora Roda e Cia; Editora Merari Tavares; Editora Coleção Conto com Você; Livraria Exitus; Miraculus Editora; Mil Koisas Papelaria e Livraria Ltda; Autor independente Thiago de Castro; RPC Livros Revistas e Mangás; Caixote Editora; Jujuba Editora; Afrodinamic; MEL Movimento Escola Literária; e Editora Adotando a leitura.

Feira de Troca de Livros

Também vale destacar a Feira de Troca de Livros, que acontecerá durante os dois dias do festival, das 10h às 20h, na Praça da Matriz. Os livros devem estar em bom estado e não são aceitos livros de conteúdo religioso, didático, erótico ou político.

Programação completa

Orquestra Fungagá, lançamentos de livros, PianoBike e apresentações de artistas locais são outras atrações sensacionais que farão parte do Festival Literário de Atibaia 2024. Verifique as atividades com retirada antecipada de ingressos, programe-se, chegue com antecedência e garanta sua participação nesse festival extraordinário!

FESTIVAL LITERÁRIO DE ATIBAIA 2024 – DIAS 27 E 28 DE ABRIL

DIA 27/04 (sábado)

10h | Cine Itá – Hall | Contação de histórias Porque Maria não vai com as outras? | Anna Luiza Calixto Amaral

10h | CC André Carneiro | Intervenção cênica Registros Metafóricos: O retrato de Dorian Gray | Vinicius – SalaMUDA

11h | Tenda de Venda de Livros | Intervenção cênica Letras em Movimento | Adriana da Silva Souza

12h | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “O resgate do reino” | Marly de Souza Carrasco

13h | Palco externo | Apresentação musical Quem canta um conto | Jucilene Buosi e Albano Sales

14h | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “Os tambores que vibram em nós: 20 anos do Kawasuji Seiryu Daiko” | Flavio Rodrigues

15h | Tenda de Venda de Livros | Apresentação musical Orquestra Fungagá | Dois Girassóis

16h | Cine Itá – Auditório | Palestra Bate-papo com Raphael Montes | Raphael Montes | Retirada de ingressos a partir das 10h*

16h | CC André Carneiro | Oficina Do Peito pra Fora: Lírica Íntima em Ação | Felipe Nikito

18h | Palco externo | Apresentação musical O poetinha em sons e versos – um passeio pelas obras de Vinicius de Moraes | Flávio Rodrigues e Cristiane Barbosa

18h | Cine Itá – Hall | Palestra, bate-papo e sessão de autógrafos “Criacionismo – De onde viemos” | Carlos Ruas

19h | Cine Itá – Auditório | Apresentação teatral Guará Vermelho | Cia do Tijolo | Retirada de ingressos a partir das 14h*

20h | Cine Itá – Hall | Leitura Dirigida Ponte Literária: De Tatipirun a Atibaia “A terra dos meninos pelados de Graciliano Ramos” | Fernanda Emediato

DIA 28/04 (domingo)

10h | Cine Itá – Hall | Contação de Histórias Recontos dos Mundos de Tatiana Belinky | Vivian Catenacci

10h | CC André Carneiro | Oficina HQ Feminista! Workshop de Comis Power para não desenhistas indignadas a fim de ampliar a discussão sobre enfrentamento à violência de gênero | Mariana Farcetta

12h | Palco Externo | Apresentação Musical O Samba de Camun Dongo em voz e violão | Robson Alves de Castro

13h | Cine Itá – Hall | Palestra, bate-papo e sessão de autógrafos “Criacionismo – De onde viemos” | Carlos Ruas

14h | Tenda de Venda de Livros | Intervenção cênica Do barro à pérola | Grupo Dandara

15h | Cine Itá – Auditório | Palestra Também guardamos pedras aqui: bate-papo e pocket-poesia com Luiza Romão | Retirada de ingressos a partir das 10h*

15h | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “Tiro & Bala – Volume 1” | Raquel Bizinoto Batista

16h | CC André Carneiro | Contação de Histórias Contos Animados de Animais | Editora Guri

16h | Tenda de Venda de Livros | Apresentação musical Apresentação do PianoBike para o lançamento do livro Diário do Desesquecimento | Leandro Parisi

16h30 | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “Atibaia – História, escritos e prosas (1580 – 2000)” | Juliana Gobbe

17h | Cine Itá – Auditório | Palestra Bate-papo com Thalita Rebouças | Thalita Rebouças | Retirada de ingressos a partir das 13h*

19h | Cine Itá – Hall | Leitura dirigida Diálogos com a realidade “A grande ilusão” | Luiz Fernando Emediato

20h | Palco externo | Apresentação musical Show Coração Caipira | Jackson Antunes

Locais:

Centro Cultural André Carneiro: Rua José Lucas, 28, Centro

Cine Itá Cultural: Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro

Praça Claudino Alves (da Matriz), Centro

**Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia