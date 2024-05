Etec Atibaia: inscrições para curso de cuidador de idosos se encerram dia 10 de maio

Encerram-se no próximo dia 10 as inscrições para o curso de cuidador de idosos promovido pela Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi, em Atibaia.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até sexta-feira, das 9h às 12h, no câmpus da Etec de Atibaia (Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, 200, Jardim das Cerejeiras). Vale lembrar que é necessário apresentar os seguintes documentos para se matricular: RG, CPF e comprovante de residência.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Sobre o curso

As aulas ocorrerão de 3 a 25 de junho, em modalidade 100% on-line. Além disso, ao término do curso, o aluno receberá uma certificação se comparecer em pelo menos 75% das aulas.

Ensino de qualidade

Administradas pelo Centro Paula Souza, as Etecs destacam-se por oferecer ensino técnico gratuito e de qualidade, com foco no mercado de trabalho. Posicionam-se entre as escolas públicas mais bem avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia