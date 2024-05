Atibaia volta a receber o Duelo de Motos no Centro de Convenções

Depois de sediar as últimas cinco edições do Duelo de Motos, Atibaia volta a ser palco da competição Motocross Estilo Livre, ou FMX, de 30 de maio a 2 de junho, garantindo manobras radicais e muita emoção aos torcedores. O evento, com apoio da Prefeitura de Atibaia, será realizado na parte externa do Centro de Convenções, onde haverá pontos de coleta para arrecadação de leite em pó e água, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Programação

Nos dias 30 e 31 (quinta e sexta-feira) acontecem os treinos livres, a partir das 14h. No dia 1º (sábado) ocorrem os treinos classificatórios, também a partir das 14h, com transmissão ao vivo do SporTV. No dia 2 (domingo) a grande competição começa às 9h, com transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Tradição esportiva

Atibaia já recebeu o emocionante Duelo de Motos por cinco vezes, sendo a última em 2022. O FMX Internacional 2024 reunirá oito participantes, sendo quatro do Brasil e quatro convidados do exterior, que mostrarão toda técnica, adrenalina e beleza plástica da modalidade.

FMX

O Freestyle Motocross – FMX não é corrida e está concentrado apenas em executar manobras acrobáticas enquanto se salta de moto. O vencedor é escolhido por um grupo de juízes. Os pilotos são pontuados pelo estilo, nível de dificuldade da manobra, melhor uso do percurso e, também, reação dos espectadores, segundo a Confederação Brasileira de Esportes Radicais.

Histórico de títulos nas edições de Atibaia

2017 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

2019 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2020 – Duelo de Motos em Atibaia – Kiko Silva

2021 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2022 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

