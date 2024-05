Inscrições para Mutirão de Castração no Maracanã abrem na próxima segunda-feira (20)

As inscrições para o Mutirão de Castração da Prefeitura no bairro Maracanã serão abertas na próxima segunda-feira, dia 20, às 8h30. As castrações acontecerão no dia 24, no centro comunitário do bairro (Rua João Neto, nº 405). Para se inscrever basta responder ao formulário on-line disponibilizado pelo Departamento de Defesa Animal pelo link bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Inscrições

Apenas animais acima dos seis meses de idade podem ser castrados – idade mínima recomendada para realizar a cirurgia. Após enviar o formulário preenchido com as informações exigidas, o tutor receberá, no período de 24h, uma mensagem de confirmação via WhatsApp.

Lembrando que a inscrição será efetivada conforme a ordem cronológica dos pré-cadastros, com início às 8h30 e encerramento assim que o número de vagas se esgotar.

Castrações

No dia da cirurgia é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço em Atibaia, visto que apenas residentes do município podem realizar as inscrições.

Benefícios da castração

A castração tem uma importância significativa no bem-estar animal, prevenindo o desenvolvimento de tumores e doenças graves. Além disso, ela reduz a agressividade, já que após a realização do procedimento os animais não precisam mais disputar territórios. Outro ponto positivo é a diminuição da reprodução desordenada, o que, por consequência, reduz o número de animais em situação de rua.

Confira o calendário de 2024 (*):

JUNHO – Portão

Inscrições: 17/06

Mutirão: 22/06

Local: EMEF Estudante Nelson José Pedroso

Rua Antonio Cunha Leite, nº 1835

JULHO – Usina

Inscrições: 01/07

Mutirão: 05/07

Local: Escola Professora Izolina Patrocínio de Lima

Rua São Vicente, s/nº

AGOSTO – Maracanã

Inscrições: 19/08

Mutirão: 23/08

Local: Centro Comunitário Maracanã

Rua João Neto, nº 405

SETEMBRO – Itapetinga

Inscrições: 23/09

Mutirão: 27/09

Local: Centro Comunitário Itapetinga

Av. Santana, nº 2900

OUTUBRO – Tanque

Inscrições: 21/10

Mutirão: 24/10

Local: Matriz Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Estrada Velha de Bragança Paulista, nº 2322

NOVEMBRO – Morumbi

Inscrições: 11/11

Mutirão: 21/11 e 22/11

Local: Sede do Departamento de Defesa Animal

Rua João Lozasso, nº 455

*Calendário sujeito a alteração

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia