Inscrições para o Mutirão da Castração no bairro da Usina abrem nesta terça (7)

Iniciativa do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura de Atibaia que oferece serviço gratuito e itinerante de castração de cães e gatos, o último Mutirão da Castração deste ano acontecerá no bairro da Usina. As inscrições devem ser feitas via formulário on-line de pré-agendamento que estará disponível a partir das 8h30 desta terça-feira (7) no endereço: bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

As cirurgias serão realizadas no dia 11 de dezembro, também a partir das 8h30, na Escola Estadual Izolina Patrocínio de Lima, localizada na Rua São Vicente, s/n – Usina. Cada tutor poderá inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, que devem ter mais de seis meses, idade mínima recomendável para o procedimento.

(Imagem Ilustrativa: giselaatje por Pixabay)

Após preencher e enviar o formulário de pré-agendamento, o munícipe receberá uma mensagem via WhatsApp com a confirmação da inscrição, efetivada seguindo a ordem cronológica de realização dos pré-cadastros no site. No dia da cirurgia, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço de bairros próximos à região da Usina. Quem tiver dificuldade para efetuar a inscrição on-line pode entrar em contato com o Departamento de Defesa Animal pelo telefone (11) 4413-6996.

A cirurgia de castração é realizada gratuitamente por uma equipe conveniada de veterinários em espaços especialmente adaptados, com cuidados já na fila de atendimento, quando os animais recebem uma medicação pré-anestésica. Depois da aplicação da anestesia geral, eles passam pelo procedimento de tricotomia – retirada dos pelos da barriga do animal e da região perineal, no caso dos machos – e um microchip de identificação e registro é implantado.

No centro cirúrgico, profissionais experientes garantem um rápido atendimento e, após a castração, os animais ficam em uma sala onde recebem todos os cuidados necessários, só sendo liberados para seus tutores depois de totalmente recuperados. Ao final, os responsáveis recebem instruções e recomendações sobre o pós-operatório no que diz respeito a alimentação, medicação e cuidados necessários.

A ação no bairro da Usina será a 12ª promovida pela Prefeitura em 2021, após um período de suspensão devido à pandemia de Covid-19. Depois do primeiro mutirão, realizado em julho para zerar a lista de espera do programa, o Programa Permanente de Castração já passou pelos bairros do Tanque, Centro, Caetetuba, Alvinópolis, Cerejeiras, Imperial, Rio Acima e Maracanã.

“Doe amor, doe ração”

O Mutirão de Castração também é uma oportunidade de ajudar cães e gatos resgatados pelas ONGs e protetores de animais que atuam no município. A ação solidária “Doe amor, doe ração” promove a arrecadação no dia de realização das cirurgias. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, a contribuição não é obrigatória, mas voluntária, e não há quantidade mínima. As doações também podem ser entregues na sede do Departamento de Defesa Animal, localizado na Rua João Lozasso, 455 – Morumbi.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia