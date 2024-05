Peça teatral e oficina gratuitas abordam tema da qualidade de morte

“Tô morrendo… Peraí! Quero sentir seu coração de perto” é uma peça teatral que aborda o tema da qualidade de morte como estratégia de valorização da vida. Realizado com recursos da Lei Emergencial Cultural Paulo Gustavo, o espetáculo terá apresentações gratuitas nesta sexta-feira (17), às 14h, no Centro de Convivência da Terceira Idade – CCTI, (Praça Antônio Scavoni, nº 79, Alvinópolis) e no dia 2 de junho, às 17h, no Quilombo Urbano Negra Visão (Rua Dr. Osvaldo Urioste, nº 41, Centro). O projeto inclui também a oficina “Vida, morte e sustentabilidade – Que ancestral queremos ser?”. Confira os detalhes e prestigie!

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Espetáculo com acessibilidade

A peça é uma criação da artista e fisioterapeuta Ana Portillo a partir de suas experiências como palhaça terapêutica junto aos pacientes em cuidados paliativos no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, unidade Álvaro Alvim, entre os anos de 2016 e 2018.

O espetáculo é dirigido e produzido por Rosa Cruz, com os atores Paulo Sérgio – que também assina a dramaturgia – e Camila Tyrrell no elenco. Entrelaçadas pelas visitas da palhaça Eugênia e entremeadas por impressões e reflexões de Ana Portillo, as nove histórias contadas na peça buscam incentivar o bem viver, a leveza e a alegria até o final de nossas jornadas.

Vale destacar que todas as apresentações terão medidas de acessibilidade (incluindo tradução em Libras).

Oficina Vida, morte e sustentabilidade

No dia 6 de julho, das 14h às 18h, também no Quilombo Urbano Negra Visão, a oficina “Vida, morte e sustentabilidade – Que ancestral queremos ser?” propõe um caminho de reflexões e experiências sobre uma série de temas como qualidade de vida e de morte, o fenômeno de coisificação, sustentabilidade e ancestralidade.

As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas no próprio Quilombo ou pelo telefone: (11) 9.7334-6626.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia