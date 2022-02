“Mulheres vão ao teatro” une arte e cidadania em comemoração ao Mês da Mulher

A palavra “cultura” vem do latim colere, que significa, dentre outras coisas, cuidar e cultivar. Nesse sentido, cultivar o gosto e o interesse pelas artes é cultivar a alma, é cuidar de si, ideias que estão por trás da ação cultural “Mulheres vão ao teatro”, iniciativa da Prefeitura de Atibaia que vai oferecer a mulheres em situação de vulnerabilidade social transporte e ingresso gratuitos para assistir ao espetáculo “VI-O-LAR” no Cine Itá Cultural (R. Visc. do Rio Branco, nº 51, Centro), no dia 10 de março.

Uma parceria da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Departamento da Mulher, com as secretarias de Cultura e Educação, a ação faz parte da programação em comemoração ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mulheres usuárias da rede socioassistencial do município constituem o público-alvo da ação de sensibilização artística, que além de propiciar a chance de conhecer o teatro, pretende proporcionar uma experiência artístico-cultural.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As interessadas podem procurar um dos cinco CRAS de Atibaia – Alvinópolis, Caetetuba, Imperial, Portão e Tanque – para retirada do ingresso e, no dia do espetáculo, elas terão transporte gratuito para participar da ação cultural. Os ônibus disponibilizados pela Secretaria de Educação vão partir dos CRAS às 8h, com previsão de retorno às 10h.

A intervenção teatral será apresentada pela Associação Cultural Confraria Poética Marginal – CONPOEMA, que levará aos palcos o tema da violência doméstica. Esse assunto também será abordado no painel de fotos que será instalado na entrada do Cine Itá Cultural e na roda de conversa que acontecerá depois da apresentação. A exposição fotográfica retrata mulheres que se posicionam contra a violência de gênero e, assim como a peça teatral e a roda de conversa, tem a intenção de suscitar reflexões sobre essa temática.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia