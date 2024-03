Circo Teatro do Sabonete oferece espetáculos e oficinas gratuitos no Jardim Maracanã

Respeitável público: em parceria com a Prefeitura de Atibaia, o Circo Teatro do Sabonete realiza desta quinta (21) até domingo (24) espetáculos gratuitos no bairro Jardim Maracanã. A trupe de mágicos, malabaristas, trapezistas, contorcionistas, bailarinas e palhaços, além de dar um show no picadeiro, vai promover mais três oficinas gratuitas nos dias 21, 26 e 28 de março.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Espetáculos

As apresentações, que prometem encantar crianças e adultos, acontecem sempre às 20h30 e o circo está instalado no Jardim Maracanã, na Estrada Municipal Francisco Rodrigues Puga, 95 (no campo de futebol). A ideia é propiciar acesso à cultura aos moradores da região.

Oficinas de circo

O circo, que também é uma escola, conta com aulas de malabarismo, trapézio estático, teatro de circo, barra fixa, palhaçaria, equilibrismo, lira acrobática e produção do espetáculo. As aulas acontecem das 9h às 10h30 e das 15h às 16h30.

Inscrições para as oficinas

Gratuitas, as oficinas circenses são direcionadas para crianças e jovens, mas as vagas são limitadas, com inscrições no local. É recomendável a permanência de um acompanhante adulto durante as aulas.

Recomendações para as oficinas

O ideal é usar roupas apropriadas para ginástica, mais leves e justas ao corpo para facilitar movimentos rápidos, e que não causem atrito nos aparelhos de ensaio. A recomendação é camiseta, calça de moletom e tênis para os meninos, camiseta, calça legging e tênis para as meninas.

Além disso, é importante ressaltar que as atividades circenses estimulam não só as funções cognitivas e corporais, mas também o trabalho em equipe e a disciplina. Por serem atividades bastante intensas, por vezes, os instrutores precisarão tocar e manipular partes do corpo dos alunos como braços, pernas, dorso, tórax e pescoço.

Outro ponto importante é que as atividades, especialmente no período de adaptação, podem causar hematomas, calos, inchaços e dores em razão da intensidade dos exercícios.

Circo Teatro do Sabonete

Um dos poucos circos-teatro de pequeno porte ainda em atuação no estado de São Paulo, o Circo Teatro do Sabonete atua na região de Atibaia e Bragança desde 2003, promovendo oficinas de circo, sessões de cinema, saraus e encontros comunitários.

Fundado pela família Barreto no final do século XIX, fez muito sucesso na década de 1970, quando ainda se chamava Circo Irmãos Barreto. Um dos poucos que ainda segue a tradição circense familiar, atualmente, é comandado pelo terceiro Palhaço Sabonete – interpretado por Jocemar Barreto – e formado pela quarta geração de artistas: Renan Augusto, Juliano, Luan, Marlom e as gêmeas Priscila e Gabriela. Completa a trupe o palhaço Bolota, interpretado pelo pequeno Miguel, que dá início à quinta geração de artistas de circo na família.

Com a proposta de manter viva a milenar arte do circo, o grupo busca realizar seus espetáculos em regiões periféricas, oferecendo a pessoas de baixa renda a oportunidade de desfrutar uma experiência artístico-cultural.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia