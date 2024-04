Agenda Atibaia: Confira a programação deste fim de semana

Contagem regressiva para o 3º Festival Literário de Atibaia, evento que promove uma intensa programação neste fim de semana, com grandes nomes da literatura brasileira e outras dezenas de atividades culturais gratuitas. Mas não para por aí e a Agenda Atibaia traz ainda espetáculos gratuitos do Circo Teatro do Sabonete, na Praça Guanabara, e mais uma edição do Circuito Municipal de Natação, no CIEM I. Confira!

Circo Teatro do Sabonete (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

5º Pit Stop “Unidos pela sua Segurança”

Na sexta (26) e sábado (27), das 9h às 17h, o estacionamento inferior do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511, Vila Thais) recebe o 5º Pit Stop “Unidos pela sua Segurança”, ação educativa voltada à prevenção de acidentes automotivos.

Realizado pela Vianelo Centro Automotivo Porto Seguro, com apoio da Prefeitura, o Pit Stop reunirá técnicos de 18 empresas fabricantes de peças automotivas para orientar os motoristas sobre a correta manutenção dos itens do motor e da suspensão de veículos. Com dois elevadores automotivos instalados no local, o evento oferecerá avaliações veiculares gratuitas, ensinando noções de manutenção preventiva aos motoristas.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal também participam do evento abordando direção segura, bafômetro, regras e leis de trânsito. Além de educativa, a ação é solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos e ração. Os itens doados serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade e encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Circo Teatro do Sabonete

Respeitável público: em parceria com a Prefeitura de Atibaia, o Circo Teatro do Sabonete inicia nova temporada, desta vez na Praça Guanabara, no Jardim das Cerejeiras. Os espetáculos são gratuitos e acontecem de sexta (26) a domingo (28), sempre às 20h.

A trupe de mágicos, malabaristas, trapezistas, contorcionistas, bailarinas e palhaços, além de dar um show no picadeiro, vai promover oficinas circenses gratuitas nos dias 30 de abril, 1º e 2 de maio, às 9h e às 14h30. O circo, que também é uma escola, conta com aulas de malabarismo, trapézio estático, teatro de circo, barra fixa, palhaçaria, equilibrismo, lira acrobática e produção do espetáculo.

Circuito Municipal de Natação

Neste sábado (27), alunos da rede municipal de ensino participam da primeira etapa do Circuito Municipal de Natação, que acontece às 9h, no Centro Integrado De Educação Municipal – CIEM I (Rua da Imprensa, 165, Jardim Terceiro Centenário).

3º Festival Literário de Atibaia

Prepare-se para um mergulho no incrível universo da literatura com o 3º Festival Literário de Atibaia, que acontece neste sábado (27) e domingo (28) na Praça da Matriz, no Cine Itá Cultural e no Centro Cultural André Carneiro. Raphael Montes, Thalita Rebouças, Luiza Romão, Carlos Ruas, Cia do Tijolo, Orquestra Fungagá e Jackson Antunes estão entre as atrações de destaque do festival, que contará ainda com Feira do Livro; intervenções cênicas; apresentações musicais; oficinas; contação de histórias; leituras públicas dirigidas, Feira de Troca de Livro e muito mais!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia