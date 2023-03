Agenda Atibaia está recheada de atrações nos próximos dias

Com diversos eventos espalhados no município, a Agenda Atibaia promove eventos culturais como o Encontro da Comissão Paulista de Folclore e a abertura do Projeto Educando com Música e Cidadania, além de serviços de saúde voltados às mulheres e ações de solidariedade para a Páscoa! Confira:

Projeto Educando com Música e Cidadania – Temporada 2023

Os grupos que integram o Projeto Educando com Música e Cidadania vão se apresentar nesta quinta (23) e sexta-feira (24), a partir das 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). As apresentações de musicalização infantil, coral, Fama Dance, violão, orquestra e Banda Sinfônica são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes do início dos espetáculos, na bilheteria do Cine Itá.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os espetáculos iniciam a temporada de apresentações deste ano, envolvendo os diversos grupos que compõem o projeto responsável por qualificar jovens talentos musicais de Atibaia.

Sábado – 25 de março

Estação Solidária – Ação de Páscoa

O Fundo Social de Solidariedade (Avenida São João, nº 613) vai promover um bazar especial na Estação Solidária neste sábado (25), das 9h às 15h.

(Imagem Ilustrativa: Nick de Partee por Unsplash)

A proposta é trocar uma caixa de bombom de 250 gramas por cinco peças de roupas do bazar mantido pelo Fundo Social, com o objetivo de arrecadar chocolates para entregar às crianças em situação de vulnerabilidade do município na Páscoa. O limite é de 20 peças de roupas por pessoa.

A Hora da História – Estação SESI de Cultura



Acontece neste sábado, 25 de março, a contação de histórias COM+JUNTO, da companhia “A Hora da História”, uma forma lúdica de transmissão de conhecimentos além de um poderoso estímulo à imaginação, promovendo interação com as crianças.

A Hora da História (Foto: Divulgação)

A biblioteca da Estação SESI de Cultura (Rua da Meca, nº 360 – Jardim Cerejeiras) será o palco para essa aventura, a partir das 15h, com muita diversão no universo das palavras! A programação é gratuita e livre para todos os públicos.

Encontro da Comissão Paulista de Folclore

Neste sábado, 25 de março, às 14h, a Comissão Paulista de Folclore – Patrimônio Imaterial, com apoio da Secretaria de Cultura de Atibaia, realizará uma Roda de Conversa sobre o Folclore Paulista, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento é gratuito e aberto a todos os públicos. A Comissão Paulista de Folclore – Patrimônio Imaterial, com mais de 70 anos de atuação, tem como objetivos divulgar, fomentar e apoiar as tradições culturais do Estado, nos segmentos de música, grupos tradicionais, artesanato e culinária, além das práticas religiosas e transmissões dos saberes.

Março Lilás

Em celebração ao Março Lilás, mês de prevenção ao câncer de colo do útero, a Secretaria de Saúde de Atibaia promove neste sábado, 25 de março, atividades como vacinação, coleta de exame Papanicolau e testes rápidos para HIV, Hepatites Virais e Sífilis. As ações vão ocorrer nas unidades de saúde do Centro, Alvinópolis, Santa Clara e Boa Vista, das 8h às 13h. Confira os endereços das unidades de saúde:

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini

R. Castro Fafe, 201 – Centro

R. Castro Fafe, 201 – Centro UBS Caetetuba – Santa Clara

Av. Pf. Flávio Pires de Camargo – Caetetuba

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Neste sábado, 25 de março, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia promove diversão e lazer no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Conhecida também como Feira do Balneário e promovida pela Secretaria de Turismo todos os sábados, das 11h às 19h, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes. Neste sábado (25), a música ao vivo é por conta do músico Anderson Marques, a partir das 15h, além da participação especial do projeto de capoeira “Anjos Negros do Brasil”, das 13h às 15h.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira do Produtor Rural Mário Inui (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda de morango no município que é a Capital Nacional do Morango.

Domingo – 26 de março

Sarau da Jandyra

Acontece neste domingo, 26 de março, a 25ª edição do Sarau da Jandyra, em comemoração ao Mês da Mulher. O evento reunirá atividades de autocuidado com práticas corporais, automassagem, yoga e contação de histórias, das 8h às 11h. Já no período da tarde, das 15h às 18h, serão realizadas atividades culturais de música, circo e poesia. No espaço haverá também a “Feirinha de Economia Solidária”, com venda de produtos produzidos por mulheres do Coletivo Sarau da Jandyra. O Sarau acontece na Praça Renata Pallottini, no bairro Jardim dos Pinheiros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia