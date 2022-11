Agenda Atibaia está recheada de atrações com mais de 10 eventos nos próximos dias

Agenda conta com diversas atividades e eventos espalhados pela cidade de Atibaia para toda a população se divertir e prestigiar! Tem show da Badi Assad, palestra, Roda de Samba, Copa das Fanfarras Mirins de Atibaia e muito mais! Confira:

Sexta-feira (18)

Show Badi Assad – Turne Ilha

A cantora, violinista e compositora Badi Assad vai se apresentar em Atibaia em show gratuito no dia 18 de novembro, às 20h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro).

(Foto: Reprodução/ Site www.badiassad.com)

Não é necessário retirar ingresso antecipadamente para o evento. Badi Assad e banda vão apresentar o show ILHA, com repertório autoral (em parceria com Chico César, Lucina, Alzira E, Lívia Mattos e Dani Black) e releituras singulares de canções de Gilberto Gil, Gonzaguinha, Caetano Veloso e Baiana System.

Palestra sobre o Movimento Negro

Nesta sexta-feira, às 19h, acontece a Palestra sobre o Movimento Negro, na Câmara Municipal de Atibaia (Avenida Nove de Julho, 265 – Centro), programação que integra o Novembro Dandara da Associação Cultural Negra Visão em parceria com a Prefeitura de Atibaia.

Feira Noturna Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Sábado (19)

Workshop Badi Assad

Neste sábado, das 10h às 12h, Badi Assad comandará uma oficina cultural gratuita no Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro), voltada a pessoas a partir de 16 anos, estudantes de música, dança, teatro e curiosos em geral. Os interessados devem fazer a inscrição pelo e-mail producao.badiassad@gmail.com

Roda de Samba com Projeto Roza

Acontece neste sábado o Samba Bom, com Projeto Roza! A atração faz parte do Novembro Dandara, em comemoração ao Mês da Consciência Negra em Atibaia, às 19h, na Estação Sesi de Cultura (Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras).

Aniversário de escola de Samba

É dia de comemoração para a GRCES Mocidade da Vila aqui em Atibaia! A comemoração do aniversário da escola de samba ocorre neste sábado, às 15h, na Praça Brasília, em frente ao Campo do Alvinópolis. Não perca!

1ª Feira Gastronômica do Nova Atibaia

Neste sábado acontece no bairro Nova Atibaia a 1ª Feira Gastronômica, evento que conta com apoio da Prefeitura e reunirá cervejarias, lanches, doces e artesanato na Rua Cristas de Galo, das 10h às 17h. A primeira edição da mais nova feira de Atibaia contará com 15 expositores locais.

Treinamentos e Corrida de Mountain Bike Downhill

Para os praticantes de Mountain Bike de várias cidades com o intuito de fazer provas/encontros, Atibaia será sede da nona etapa Mountain Bike. Para realizar a inscrição, acesse: http://www.ligadedownhill.com.br/. No sábado (19), ocorre o treino com largada em frente ao Teleférico perto do SAAE, para a prova oficial de domingo (20), que finalizará no Jardim Japonês (Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 505 – Vila Thais). Para quem deseja assistir aos treinos e à corrida no domingo, é só comparecer no local e prestigiar. No sábado os treinos começam às 9h e finalizam às 16h. No domingo os treinos serão realizados das 9h às 12h e a competição da Corrida de Mountain Bike Downhill começa após as 12h, com saída do teleférico e trajeto até o Jardim Japonês.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. A Feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda do morango no município.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família. Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Domingo (20)

Escola de Dança Thais Magalhães

A magia do mundo Disney estará em Atibaia em forma de dança! Neste domingo, a escola de Thais Magalhães promove o espetáculo “Mundo Disney” por meio de uma apresentação de dança, que acontece no Cine Itá, às 18h30, com entrada franca.

Cortejo Negro e Roda de samba com CamunDongo

Neste domingo, integrando a programação do Novembro Dandara, acontece o Cortejo Negro e a Roda de Samba com CamunDongo, às 15h, no Quilombo Urbano Negra Visão (Rua Dr. Osvaldo Urioste, nº 41 – Centro). A programação é realizada pela Associação Cultural Negra Visão, que oferece uma série de atividades gratuitas em comemoração ao Mês da Consciência Negra na cidade.

Copinha de Fanfarras

A Copa das Fanfarras Mirins de Atibaia será realizada em 20 de novembro, das 8h às 11h30, na Avenida da Saudade. O evento contará com a participação de 17 escolas (fanfarrinhas) da Rede Municipal de Ensino. A população poderá prestigiar todo o trabalho e talento desenvolvido com os alunos das escolas municipais, e a FAMA fechará o evento com uma bela apresentação aos alunos e o público.

7ª Corrida São Silvestre

Acontece neste domingo, às 9h, a 7ª Corrida São Silvestre, com largada no Centro Comunitário do Iara, em prol do local. O percurso será de 5 km e o custo da inscrição é 25 reais, até o dia da corrida. Para mais informações, contate a Secretaria de Esportes e Lazer por meio do telefone (11) 4411-2767.

Terça-feira (22)

Mostra de Teatro da Caabem

Os alunos do curso livre de teatro apresentam nesta terça-feira (22), por meio da Secretaria de Cultura em parceria com a Caabem, as peças “1640 – Magia e Paixão”, “Hamelete – O cordel’ e “Destinados a ruína”. O projeto possui 3 polos e cada um irá apresentar uma peça. A Mostra acontece no Cine Itá Cultural, às 19h.

Quarta-feira – (23)

Projeto Educando com Música e Cidadania

Na quarta-feira, 23 de novembro, às 19h, no Cine Itá, os alunos da Fama Dance apresentarão o espetáculo “As Músicas que eu danço”, coreografado e dirigido pelas professoras Mariana Farias e Ariadne Silva, contando com a participação de 70 alunos. A apresentação ainda contará com a participação especial da Orquestra de Câmara do Projeto Educando com Música e Cidadania, sob regência dos maestros Luís Henrique Chinaglia, Marcelo Alvim e Alan Eduardo, e com o repertório “Filmes que marcaram época”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia