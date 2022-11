Agenda Atibaia tem mais de 10 atrações neste fim de semana

Novembro termina com diversas atividades e eventos espalhados pela cidade de Atibaia para toda a população se divertir! Tem o Desafio Olímpico APAEano, peça teatral, ações do Novembro Dandara e simpósio, além da Entrega de Graduação da Capoeira. Está imperdível a Agenda Atibaia, com mais de 10 eventos em diversos pontos no município, confira:

Sexta-feira (25)

VII Encontro do Programa Raimunda Moura & Simpósio

Atibaia receberá nomes de destaque nacional e internacional, associados à pesquisa científica e às políticas de saúde da pessoa idosa, no “VII Encontro do Programa Raimunda Moura para Parkinsonianos” e no “Simpósio da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa: A década do envelhecimento ativo e saudável”, eventos realizados pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde e dos Programas Raimunda Moura para Parkinsonianos e Atibaia Ativa. Ambas as ações acontecem no dia 25 de novembro, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), das 8h às 18h.

IV Desafio Olímpico APAEano

Com objetivo de estimular a prática esportiva e promover integração entre atletas e unidades da Apae da região, o IV Desafio Olímpico APAEano organizado pela APAE Atibaia com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, será realizado no Ginásio de Esportes José Aparecido Ferreira Franco, no Atibaia Jardim, às 13h com previsão de término às 20h.

Feira Noturna Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Sábado (26)

Ações “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”

A campanha dos “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres” segue com ações em Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, neste sábado, iniciando com aula aberta de atividade física com movimentos coreografados, ministrado pela Professora Mariana, às 10h.

(Imagem Ilustrativa: Miguel Bruna por Unsplash)

Em seguida, às 10h30, tem a dança do ventre com Claudia Parolin e Valéria Capeto. Finalizando as ações do projeto, acontece a intervenção teatral “A fome tem cor”, às 11h, por Wanda Cavalvante. Todas as ações acontecem na tenda do Café Dali (Rua José Lucas, nº 28, Centro).

IV Desafio Olímpico APAEano – 2º dia

A continuação do evento segue no sábado, na Piscina do Elefantão, das 8h às 12h. Todos os anos, Atibaia é palco de encontros que reúnem diversas APAES da região em torno de um único propósito: a prática de esportes. Prestigie!

Festival de Natação EMA 2022

Neste sábado, acontece o Festival de Natação das Escolas Municipais de Atibaia (EMA) 2022, às 9h, no Centro Integrado de Educação Municipal CIEM I ( Rua Da Imprensa, Av. Terceiro Centenário, 165).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento reunirá alunos do 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino que participam das aulas de natação, mostrando todo o aprendizado e evolução nas atividades aquáticas realizadas no ano.

1º Encontro sobre Abelhas Sem Ferrão

Com oficinas, palestras e expositores, o evento sobre abelhas nativas do Brasil é gratuito e acontecerá das 8h às 18h, neste sábado, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda).

Voz de Preto – sarau e batalha de rap – Novembro Dandara

Integrando a programação do Novembro Dandara, dedicada a celebrar a força e a riqueza da cultura afro-brasileira, realizada pela Associação Cultural Negra Visão, acontece o evento cultural “Voz de Preto – Sarau e batalha de rap”, no Quilombo Urbano Negra Visão (Rua Dr. Osvaldo Urioste, nº 41, Centro), às 19h.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além de ser ponto oficial de venda do morango no município, a feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Domingo (27)

Entrega de Graduação Capoeira

Incentivando os alunos sobre a importância da modalidade, acontece neste domingo a cerimônia de entrega de graduação dos alunos de capoeira de Atibaia, no Ginásio Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Samambaia Parque Residencial), às 8h.

1º Diabetes Day Atibaia

No domingo, das 9h às 12h, no Ginásio de Esportes Dr. José Aparecido Ferreira Franco “Cido Franco” (Av. Dr. Joviano Alvim, s/n, Atibaia Jardim), acontece o 1º Diabetes Day Atibaia, ação de conscientização sobre o diabetes, em alusão ao “Dia Mundial do Diabetes”, celebrado em 14 de novembro. Voltado à toda população, adultos e crianças, com ou sem diabetes, o evento contará com orientações de especialistas da área da Saúde, testes de glicemia, dicas de nutrição, entre outros cuidados com a saúde.

Peça teatral – Fazendo Arte Fazendo Parte: Uma Viagem de Aventura

“Em um dia comum, no aeroporto por causa do tempo ruim, os voos estão atrasados. Enquanto esperam, os personagens passam por situações inusitadas, malas trocadas além de encontros e desencontros. Ao final as malas são reencontradas, o tempo volta a ficar bom e o voo acontece. Todos desembarcam na praia”. O teatro para toda a família acontece no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), neste domingo (27), às 18h. Não será necessário retirar ingressos antecipadamente, somente comparecer no local.

Oficina de Cheiros e lembranças

Acontece neste domingo, a Oficina de Cheiros e lembranças no Quilombo Urbano Negra Visão (Rua Dr. Osvaldo Urioste, nº 41, Centro), às 15h, realizada pela Associação Cultural Negra Visão, com apoio da Prefeitura de Atibaia, trazendo uma série de atividades gratuitas em comemoração ao Mês da Consciência Negra em Atibaia.

7º Festival Comida de Boteco – até 11 de dezembro

Para turistas e moradores que desejam experimentar porções saborosas, a 7ª edição do Festival Comida de Boteco, que neste ano traz o tema da Copa do Mundo de Futebol, tem como objetivo promover, valorizar e divulgar a gastronomia local, com 50 estabelecimentos participantes seguindo até 11 de dezembro na cidade.

(Imagem Ilustrativa: Photo Léo Roza por Unsplash)

Os combos inscritos no festival têm preço fixo de R$ 30,00 a R$ 60,00 cada e também são avaliados pelo público em votação on-line. A lista de estabelecimentos e combos participantes do Festival está disponível no link: bit.ly/festbotecolivreto .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia