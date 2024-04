Confira as atrações da Agenda Cultural de Atibaia deste fim de semana

No Abril Azul, mês de conscientização sobre o Autismo, Atibaia contará com o Simpósio do Autismo, evento que acontece neste sábado, dia 13, e que vai reunir especialistas de diversas áreas para abordar o tema.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Também no sábado (13), acontece o Dia D de Vacinação Contra a Influenza, com 16 unidades de saúde abertas para ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários.

A programação para o fim de semana inclui ainda as feiras de Arte e do Produtor Rural, aniversário do Clube do Fusca no Centro de Convenções, Projeto Verão Flashback movimentando a Praça da Matriz e aniversário da Estação SESI de Cultura Atibaia. Confira!

Feira do Produtor Rural Mario Inui

Sabe onde encontrar produtos frescos e de qualidade, a preços atrativos, diretamente das mãos de quem produz? Organizada pela Secretaria de Agricultura, a Feira do Produtor Rural Mario Inui é o ponto oficial de venda do símbolo da Capital Nacional do Morango, e acontece todo sábado na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, das 8h às 14h.

Simpósio do Autismo

A pré-inscrição para o simpósio, que acontece a partir das 13h, no Cine Itá Cultural, está aberta até o dia 12, sendo realizada por meio do formulário on-line disponível neste LINK. Vale destacar que será necessário confirmar a inscrição no dia do evento, 13 de abril, às 12h30, no próprio Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro), para poder retirar seu ingresso e participar.

O encontro contará com diversos especialistas para abordar o TEA (Transtorno do Espectro Autista), como a neuropediatra Dra. Ellen Manfrim; a advogada especializada em direitos do autista Dra. Carla Bertin; o educador físico Jean Lucas; e o presidente da Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas, Guilherme de Almeida. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

Aniversário da Estação SESI de Cultura Atibaia

Em comemoração aos seis anos da Estação SESI de Cultura Atibaia, a unidade cultural do SESI-SP oferece uma série de atrações ao longo do mês de abril. No sábado (13) tem a oficina “Esculturas de Papel Machê”, às 13h, e às 15h, o público poderá prestigiar o espetáculo “Metro e Meio”, que promete trazer momentos técnicos, lúdicos e muita interação com o público.

Para os amantes do cinema, no dia 17 (quarta), às 15h, tem exibição o filme “Cidade Correria”, da 19ª Mostra Internacional do Cinema Negro, que celebra e fortalece a importância da conscientização para a luta antirracista. No dia 18, às 14h, a vez é do espetáculo “Clowfusão”, que traz uma dupla de palhaços disputando entre si para ver quem atrairá mais risadas e aplausos do público.

Entre os dias 18 e 20 de abril, das 14h às 17h, será realizada a Feira de Troca do Livro da Estação, onde os participantes poderão levar os seus livros e trocar por cupons para adquirir novos livros. Gratuitas, todas as atrações são livres para todos os públicos e a Estação SESI está situada na Rua da Meca, 360, Jardim das Cerejeiras.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Também realizada aos sábados, no cenário de cartão-postal do Balneário Municipal, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia se tornou ponto turístico da cidade, oferecendo opções interessantes não só para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas, mas também para quem procura lazer e diversão para toda a família.

A feira é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Dia D de Vacinação Contra a Influenza

Quem pertence aos grupos prioritários não pode perder esta oportunidade de se proteger: no sábado (13) teremos dez unidades de saúde funcionando das 7h às 12h e seis, das 7h às 17h. Confira a lista de unidades, o público-alvo da campanha e documentos necessários neste link .

Festa Flashback

A festa ao ar livre Projeto Verão Flashback mais uma vez movimenta Atibaia neste domingo (14), a partir das 13h, na Praça da Matriz. Ao som das pick-ups dos DJs Marcelo Santos, Jilmar Jesus e Batata, a 30ª edição do evento promete fazer o público dançar muito com sucessos dos anos 70, 80 e 90. A festa também tem entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Atibaia.

17º Aniversário do Clube do Fusca de Atibaia

Também no domingo (14), o Clube do Fusca de Atibaia comemora 17 anos prestigiando o automóvel queridinho do Brasil. A festa acontece no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret, das 9h às 16h, com exposição de fusquinhas de várias cores e modelos, carros antigos, sorteio de brindes e muita história dos aficionados por essas preciosidades.

O valor da entrada é de R$ 20, mas há a possibilidade de adquirir o ingresso com a doação de 2kg de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia