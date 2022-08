Agenda Atibaia: Confira as atrações que vão agitar a cidade neste fim de semana

Com a Agenda Atibaia, ficou mais fácil programar o fim de semana em família e com amigos, já que ela oferece diversas atrações culturais espalhadas em vários pontos da cidade! Confira:

As Maravilhas do Gujarat em Atibaia

Apresentando um pouco das danças folclóricas e da cultura de Gujarat, estado localizado no extremo oeste da Índia, o grupo indiano de dança folclórica Aavishkar – Gujarati Dance se apresenta no Cine Itá Cultural (R. Visc. do Rio Branco, 51 – Centro), às 19h, nesta sexta-feira (19).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para assistir ao espetáculo e vivenciar as danças folclóricas do estado de Gujarat, os interessados devem se inscrever no formulário disponível neste link: bit.ly/AavishkarDance .

Campeonato Paulista de Vôlei

Nesta sexta-feira (19), o time masculino de vôlei de Atibaia fará sua estreia em casa no Campeonato Paulista, diante da equipe de Guarulhos, às 19h, e está convocando a torcida para comparecer ao Ginásio Elefantão ( Avenida Horácio Netto, nº 1061) para apoiar os atletas. A entrada é gratuita.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O objetivo principal do time é a Superliga C, no final de outubro, para buscar acesso à Superliga B. Antes disso, Atibaia disputa o Paulista e conta com o apoio dos torcedores, cuja participação começou ainda antes dos torneios.

Dia D da campanha de multivacinação

No sábado (20), a Secretaria de Saúde de Atibaia realiza o Dia D da campanha de multivacinação, iniciativa que tem como objetivo atualizar as vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Serão 12 unidades abertas para atualização da imunização contra as hepatites A e B, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, varicela, caxumba, rubéola, difteria, tétano, gripe e covid-19.

Também haverá a campanha de vacinação contra a poliomielite, direcionada a crianças com mais de 1 e menos de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) que tenham o esquema primário completo (3 doses) da vacina poliomielite VIP.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário já virou ponto turístico da cidade! Para quem está visitando Atibaia neste fim de semana, vale a pena conhecer o local, que conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia acontece todo sábado, das 10h às 17h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Domingo

Para aqueles que buscam atividade ao ar livre na cidade, o Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda) recebe o “Domingo no Parque”, às 14h. A ação traz apresentações e atividades culturais gratuitas para as crianças e toda a família. Às 18h, a banda 3 por 4 se apresenta no Cine Itá Cultural, trazendo muita música para embalar a noite de domingo. A entrada é franca e por ordem de chegada.

Festival Gastronômico

O Festival mais delicioso da cidade continua a todo vapor! Para turistas e moradores que desejam experimentar pratos saborosos e inovadores, a 6ª edição do Festival Gastronômico está rolando na cidade, com 57 estabelecimentos participantes e variados combos gastronômicos. Contendo três itens dentre quatro categorias – entrada, prato principal, sobremesa e bebidas – os combos inscritos no festival têm preço fixo de R$ 79,90 e também são avaliados pelo público em votação on-line que concede aos votantes cupom de desconto de 30% nos vinhos de importação própria do Convém Supermercados, parceiro da iniciativa. A lista de estabelecimentos e combos participantes do 6º Festival Gastronômico de Atibaia está disponível neste link.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia