Prefeitura de Bragança alerta para golpes sobre falsa emissão de cartão do SUS e do idoso

A Prefeitura de Bragança Paulista emitiu um alerta sobre golpistas que estão se passando por servidores por telefone, informando sobre uma falsa emissão de cartão do SUS e de cartão do idoso, para roubar dados sigilosos dos moradores.

(Foto: Reprodução)

Segundo a administração, os moradores têm recebido ligações de golpistas que alegam ser representantes da Secretaria de Saúde e solicitam informações pessoais do munícipe, como números de CPF e RG, para emissão de um novo cartão do SUS ou da Carteira do Idoso, que não é fornecida pelo município.

Ainda de acordo com a prefeitura, não está prevista a emissão de um novo Cartão do SUS no município. O cartão atualmente em uso permanece válido e não há planos para sua substituição.

“Caso qualquer munícipe receba uma ligação suspeita, é fundamental que não forneça nenhum dado e, em caso de necessidade, entre em contato diretamente com a sua Unidade de Saúde ou através dos canais oficiais da Secretaria de Saúde para verificar a legitimidade da chamada”, informou a prefeitura em nota.

Fonte: G1.globo.com