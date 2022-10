Agenda Atibaia: Confira as atrações culturais deste fim de semana no município

O mês de setembro está acabando mas ainda conta com muitas novidades, diversão e cultura para Atibaia. Confira:

Feira Noturna Itapetinga – Sexta-feira (30)

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, além de oferecerem ao público produtos, alimentos e serviços. Com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, a Feira ainda traz música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado! As feiras acontecem: nas quartas-feiras, no Centro de Convenções, a partir das 17h; e nas sextas-feiras, no Itapetinga, também a partir das 17h.

Formatura dos Atipalhaços (Palhaçatura) – Sábado (1º)

É dia de comemoração para os palhaços mais queridos de Atibaia! A cerimônia festiva de conclusão de um curso para o grupo ocorre neste sábado, 1º de outubro, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 18h.

Roda de Conversa da 16ª Primavera dos museus – Sábado (1º)

Acontece neste sábado (1º) a Roda de Conversa com os artistas e fotógrafos que estão participando da exposição da 16ª Primavera dos museus.

Museu Municipal João Batista Conti (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação ocorre das 15h às 17h, no Museu João Batista Conti (Av. Major Juvenal Alvim, nº 121, Centro).

Feira Permanente do Produtor Rural – Sábado (1º)

Atibaia conta com a Feira Permanente do Produtor Rural todos os sábados, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. A Feira reúne, em um mesmo local, as diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a possibilidade de comprar produtos frescos diretamente do produtor, com preços atrativos para a população.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O local também é ponto oficial de venda do morango no município, além de flores de corte, vasos, arranjos, suculentas e até as famosas orquídeas de Atibaia, de forma permanente, todos os sábados.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – Sábado (1º)

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todos os sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

X Mostra de Arte “Rastros Modernos” – Dias úteis

A exposição artística é realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, e acontece no Centro de Referência de Educação “Prefeito Flávio Callegari” (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica). A visitação está aberta ao público até 14 de outubro, sempre em dias úteis, das 8h às 17h, no mesmo local. A X Mostra de Arte – Semana Aline Araújo traz o tema “Rastros Modernos”, em que alunos da rede municipal de ensino expõem suas produções artísticas como forma de expressar suas emoções, sensibilidades e sentimentos por intermédio da Arte.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia