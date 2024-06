Agenda Atibaia: conheça as atrações que agitam a cidade neste fim de semana

A temporada de festas juninas nos bairros continua, mas tem muito mais na programação da Agenda Atibaia neste sábado (8) e domingo (9). Dia “D” de vacinação, vivência musical com a Corporação Musical 24 de Outubro, cerimônia de abertura do 23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia e uma diversidade de festivais movimentam a Capital Nacional do Morango neste fim de semana.

(Imagem: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Isso sem contar a agenda esportiva, que traz voleibol, handebol, taekwondo e futebol amador. Saiba mais sobre as atrações e participe!

Festas juninas nos bairros

Quadrilha, comidas típicas e muita diversão fazem das festas juninas um programa perfeito para curtir em família. Neste fim de semana tem arraiá na Etec, no Caetetuba, no Jardim São Felipe e no Jardim dos Pinheiros, mas tem também Festa do Sagrado Coração de Jesus no bairro do Tanque e Festa do Padroeiro no Boa Vista. Confira o calendário de festas deste fim de semana:

Dia 08/06 (sábado)

Caetetuba

Horário: 14h

Local: Rua 6, próximo ao nº 200, na Vila São José (em frente à Cooperativa de Reciclagem)

Arraiá da Etec

Horário: 14h

Local: Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi – Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, 200, Jardim das Cerejeiras

Jardim São Felipe

Horário: 18h

Local: Creche Comunitária Jardim São Felipe – Rua Anna Mathias Vairo, s/n

Jardim dos Pinheiros

Horário: 18h

Local: Lago do Jardim dos Pinheiros, na Av. dos Pinheiros, altura do nº 281

Festa do Sagrado Coração de Jesus

Local: Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, bairro do Tanque

Dia 8 (sábado) às 16h

Dia 9 (domingo) às 15h

Festa do Padroeiro

Local: Estrada Dionísio Doratiotto, Loteamento Doratiotto, Boa Vista

Dia 8 (sábado) – celebração às 18h, em seguida quermesse e leilão

Dia 9 (domingo) – celebração às 16h, em seguida quermesse

Dia 12 (quarta) – missa às 19h30, em seguida Levantamento do Mastro

Dia “D” de vacinação

Neste sábado (8), todas as unidades de saúde com sala de vacina do município estarão abertas no Dia “D” de vacinação da Campanha contra a poliomielite, direcionada a todas as crianças menores de 5 anos. A nova vacina monovalente contra a Covid-19 também estará disponível para crianças de 6 meses a 4 anos e demais grupos prioritários, como idosos e imunocomprometidos.

Além das vacinas contra a Influenza, liberada para toda a população acima de seis meses de idade, e dengue, liberada para a faixa etária de 10 a 14 anos, a mobilização também vai viabilizar a atualização da caderneta de vacinação para todas as faixas etárias. Para manter a imunização em dia e garantir mais proteção contra uma série de doenças, é só comparecer em uma das unidades e apresentar documento com CPF ou cartão do SUS e a carteirinha de vacinação.

Comunidade Musical – Corporação Musical 24 de Outubro

A Corporação Musical 24 de Outubro, a mais tradicional da cidade com seus 93 anos de existência, promove neste sábado (8), na sede do grupo, uma vivência musical. Aberto a todas as idades e tipos de instrumento, o projeto Comunidade Musical acontece das 10h30 às 12h, na Rua Dr. Álvaro Correia Lima, nº 94, no Centro.

Sound System e Airsoft

No sábado, dia 8, a partir das 14h, tem Movimento Sound System Jamaicano na Av. Dr. Joviano Alvim, nº 1533. A partir das 15h, é a vez do Festival de Airsoft, que acontece na Fazenda São Judas, na Estrada da Boa Vista. Os dois eventos têm entrada franca.

23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia

Também neste sábado (8), às 19h, no Cine Itá Cultural, acontece a abertura da 23ª edição do Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, tradicional salão de artes da cidade que foi retomado pela Prefeitura no ano passado. Reunindo produções autorais recentes e inéditas de 20 artistas selecionados por edital da Secretaria de Cultura, a exposição deste ano homenageia três artistas visuais brasileiros com destacada atuação no cenário artístico atibaiano: Inácio Rodrigues, Glenn Hamilthon e Márcio Zago.

A cerimônia de abertura também será de premiação, com a revelação dos três artistas mais bem avaliados pelo júri técnico da mostra. Os trabalhos vencedores receberão prêmios em dinheiro – R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para a terceira colocação – e passarão a fazer parte do acervo da Secretaria de Cultura.

11º Festival Brasileiro de Nanometragem

O Festival Brasileiro de Nanometragem, iniciativa direcionada a filmes com duração máxima de 45 segundos, também acontece neste sábado (8), às 20h, na Praça da Matriz. As produções realizadas na série de oficinas gratuitas promovidas pela Incubadora de Artistas, em parceria com a Prefeitura, nos bairros Jardim Imperial, Caetetuba, Portão e Alvinópolis, serão exibidas no festival, ao lado das outras obras inscritas na competição.

Os filmes premiados, além de receber o símbolo “Golden Laurel”, serão apresentados no 29º Festival Internacional de Contis, na França. Saiba mais no site do evento.

2º Festival da Integração Brasil-Japão

Neste sábado e domingo, dias 8 e 9 de junho, acontece o 2º Festival da Integração Brasil-Japão em Atibaia, evento que celebra a rica herança cultural da colônia japonesa na cidade e a amizade entre os dois países. A festividade tem entrada franca e será realizada no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret, das 15h às 22h no sábado (8) e das 11h às 20h no domingo (9).

4º Festival do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia

No domingo (9), o espetáculo Viola em Flor abre o 4º Festival do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia. Com entrada gratuita, os shows de abertura serão no Casarão Júlia Ferraz (R. José Lucas, 11, Centro), a partir das 16h. As duplas Jéssica & Juliana e Lizandra & Victória prometem encantar o público, destacando a força e a representatividade feminina na música caipira.

Vale ressaltar que o espetáculo, contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo, contará com medidas de acessibilidade como audiodescrição e tradução em Libras. Mais informações nas redes sociais do Centro de Tradições Caipiras: @‌ctcatibaia .

Agenda Esportiva

Neste fim de semana, teremos uma série de eventos esportivos como a Copa Regional Voleibol Feminino, 3º Festival de Taekwondo de Atibaia, Circuito Mirim de Handebol e Rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Confira a agenda completa:

Dia 08/06 (sábado)

16h | Copa Regional De Voleibol Feminino Sub 17 – Ginásio do Elefantão

Dia 09/06 (domingo)

9h às 12h | 3º Festival de Taekwondo de Atibaia – Ginásio Omar Zigaib

10h | Circuito Mirim de Handebol – AADEC Atibaia x EC Pinheiros – Ginásio Atibaia Jardim

13h | Circuito Mirim de Handebol – AADEC Atibaia x ACISEG Guarulhos – Ginásio Atibaia Jardim

Campeonato Municipal de Futebol Amador

Primeira divisão – Quarta rodada

10h | Boa Vista FC x Napoli FC – Campo Esmeralda

14h | EC Esmeralda x SPR – Campo Esmeralda

14h | Brasinha EC x Unidos do Tanque FC – Arena Ticão

Segunda divisão – Quarta rodada

10h | EC Maracanã x EC San Tomé – Arena Ticão

10h | Brogotá FC x Real City FC – Campo SPR

12h | CRB x Trevo FC – Arena Ticão

12h | AD Dragões da Ponte x Maria Alvim FC – Campo SPR

12h | Jerônimo 4 x Portão FC B – Campo Esmeralda

14h | Náutico FC x SA Kaveirão – Campo SPR

Terceira Divisão – Terceira rodada

9h | Brutus FC x Kebrada FC – Campo Globo

9h | Santiago City x Colinas FC – Campo Usina

11h | Trevo FC B x Tanque FC B – Campo Globo

11h | Da Ponte Pra Cá FC x Cachoeira FC – Campo Usina

13h | Belvedere FC x Portão FC Sub20 – Campo Globo

13h | União dos MIneiros x EC Esmeralda B – Campo Usina

15h | Globo FC x Jerônimo 4 B – Campo do Globo

15h | Usina FC x Porcos FC – Campo Usina

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia