Campeonato de skate, feira pet e teatro são destaques na Agenda Atibaia deste fim de semana

Este fim de semana está repleto de atrações culturais espalhadas pela cidade. Haverá Feira Pet na Estação Atibaia, peça teatral, festa em comemoração ao Dia das Crianças e muito mais! Confira a lista de eventos para esta sexta, sábado e domingo:

1ª Feira Pet Business (sexta, sábado e domingo)

Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, Atibaia recebe a 1ª Feira Pet Business, ação com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia que traz novidades do mundo animal e diversão para os bichinhos.

(Imagem Ilustrativa: Rebecca Scholz por Pixabay)

A entrada é gratuita e o evento acontece na Estação Atibaia (Avenida Jerônimo de Camargo, nº 6308, Vila Santo Antônio), das 10h às 19h. No dia 22 de outubro, sábado, às 15h, acontece o desfile Pet & Business Fashion, apresentando as novidades da moda para os pets! Não perca!

Sexta-feira (21)

Feira Noturna Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Sábado (22)

ETEC de Portas Abertas

A Etec de Portas Abertas (EPA) acontece neste sábado, 22 de outubro, das 9h às 12h. O evento permite a apresentação dos trabalhos acadêmicos, como pesquisas e Trabalhos de Conclusão de Curso, além de informar sobre estudos oferecidos gratuitamente.

Leitura Mediada

Por meio profissionais e mediadores, a leitura mediada é uma ação que realiza pontes entre os livros e os leitores, contribuindo para o processo de formação e aprendizado. Esta ação cultural e educativa acontece na Praça Antônio Scavone, bairro Caetetuba, das 11h às 16h.

Jornada Literária

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, está realizando mais uma edição da Jornada Literária.

Cine Itá (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 22 de outubro, sábado, a programação será aberta ao público, trazendo a apresentação teatral “A princesa e a ervilha”, no Cine Itá Cultural (R. Visc. do Rio Branco, nº 51 – Centro), às 15h.

Filme Down Quixote

A Estação SESI de Cultura apresentará o Filme Down Quixote, longa-metragem nacional adaptado do clássico Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, escrito e dirigido por Leonardo Cortez.

Down Quixote, o Filme (Foto: Divulgação)

Com elenco formado exclusivamente por atores com Síndrome de Down, o filme será exibido neste sábado, 22 de outubro, às 15h, na Estação SESI de Cultura Atibaia (Rua da Meca, nº 360, Jardim Cerejeiras).

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além de ser ponto oficial de venda do morango no município, a feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Domingo (23)

Campeonato de skate “Santa Clara Park Series”

Acontece neste domingo, 23 de outubro, o campeonato de skate “Santa Clara Park Series”, no Complexo Santa Clara (Av. Flávio Pires de Camargo, s/n), às 9h.

(Imagem Ilustrativa: Santa3 / Pixabay)

O evento, uma competição interna dos alunos do projeto Skate Sem Limites Atibaia, tem apoio da Associação Desportiva Atibaiense e da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Lazer na Rua e Festa para as Crianças

Neste domingo, 23 de outubro, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove mais uma edição do “Lazer na Rua”, ação que conta com diversas brincadeiras, guloseimas, atividades lúdicas e esportivas para diversão das crianças e adultos. O evento será aberto ao público, das 10h às 16h, na Rua Francisco Soldado, nº 268, no bairro Alvinópolis.

Domingo no Parque

Para aqueles que buscam atividade ao ar livre na cidade, o Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda) recebe o “Domingo no Parque”, das 14h até 16h.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação traz apresentações e atividades culturais gratuitas para as crianças e toda a família.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia