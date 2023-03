Agenda: Atibaia conta com diversas opções para aproveitar o fim de semana

A primeira Agenda Atibaia de março traz muita diversão e entretenimento ao ar livre com a diversidade de feiras do município, além da 6ª Conferência Municipal de Saúde, em que a população da cidade está convidada a participar, com direito a voz e voto, da elaboração de propostas para a política municipal de saúde a partir de 2024. Confira!

6ª Conferência Municipal de Saúde

A Secretaria de Saúde de Atibaia convida toda a população do município a participar da 6ª Conferência Municipal de Saúde, que acontece nesta sexta-feira, 3 de março, às 19h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro). Com o tema central “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia!”, a conferência trará também eixos de discussão: “O Brasil que temos. O Brasil que queremos”; “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia” e “Amanhã será outro dia para todos, todas e todes”. No sábado, 4 de março, o evento será restrito a participantes que se inscreveram e acontece, das 7h às 17h, no Atibaia Plaza Hotel (Avenida Walter Engracia de Oliveira, nº 229 – Estância Lynce). As inscrições para o evento de sábado (4), já estão encerradas.

Feira Noturna

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastel e outras comidas de feira, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças, entre outros atrativos.

Feira Noturna (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Mas fique ligado: as duas feiras noturnas de Atibaia estão acontecendo no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas), às quartas e sextas-feiras. Tradicionalmente realizada às sextas no centro comunitário do bairro, a Feira Noturna do Itapetinga foi transferida, provisoriamente, para o estacionamento do Centro de Convenções em razão das fortes chuvas frequentes nesta época do ano.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Neste sábado, 4 de março, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia traz muita diversão no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A famosa Feira do Balneário é realizada pela Secretaria de Turismo todos os sábados, das 11h às 19h, reunindo dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes. Neste sábado (4), a música ao vivo é por conta do DJ Marcelo Santos, a partir das 15h.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda de morango no município que é a Capital Nacional do Morango.

Feiras livres

As feiras promovem momentos de lazer e diversão, com deliciosas gastronomias das dezenas de barracas tradicionais, que oferecem diversos tipos de alimentos e bebidas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Confira abaixo os locais e horários das feiras livres de Atibaia:

Alvinópolis: às terças-feiras, na Praça Brasília, das 6h às 13h

às terças-feiras, na Praça Brasília, das 6h às 13h Centro: às quintas-feiras, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h

às quintas-feiras, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h Portão : às quintas-feiras, ao lado do Posto de Saúde, das 6h às 13h

: às quintas-feiras, ao lado do Posto de Saúde, das 6h às 13h Caetetuba: às sextas-feiras, na Rua Dora, das 6h às 13h

às sextas-feiras, na Rua Dora, das 6h às 13h Alvinópolis: aos sábados, na Avenida Major Alvim, próximo à Igreja Cristo Rei, das 6h às 13h

aos sábados, na Avenida Major Alvim, próximo à Igreja Cristo Rei, das 6h às 13h Jardim Imperial: aos sábados, na Rua Pacaembu, próximo ao terminal de ônibus, das 6h às 13h

aos sábados, na Rua Pacaembu, próximo ao terminal de ônibus, das 6h às 13h Centro: aos domingos, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h

aos domingos, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h Alvinópolis: aos domingos, na Rua Alcebíades Chicaroni, das 6h às 13h

aos domingos, na Rua Alcebíades Chicaroni, das 6h às 13h Jardim Cerejeiras: aos domingos, na Rua José de Campos, das 6h às 13h

aos domingos, na Rua José de Campos, das 6h às 13h Tanque: aos domingos, na Praça Soldado Constitucionalista, das 6h às 13h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia