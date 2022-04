Agenda Atibaia: fique por dentro dos eventos da cidade neste fim de semana

Confira as atrações deste fim de semana em Atibaia:

6ª Dobrada Cultural de Atibaia

Neste próximo sábado (2) acontece a apresentação do Projeto R.O.Z.A e convidados, na Escola Municipal Nelson José Pedroso (Portão), às 16h. O grupo, que já promoveu aberturas de shows de diversos artistas renomados do país, levará a alegria do samba para o público de Atibaia mais uma vez.

Também no sábado (2), às 19h, acontece o ensaio aberto do espetáculo infantil Caravan Maschera, no Cine Itá. Sediada em Atibaia desde 2011, a Cia apresenta para o público um ensaio aberto de seu novo espetáculo de teatro de bonecos voltado para as crianças. O espetáculo foi produzido em parceria com teatros na França, Itália e Brasil e oferece ao público infantil (e adulto) um outro olhar sobre as transformações e aflições da criança em crescimento. A peça oferece a oportunidade de compreender o cotidiano da criança para além da superfície comum das coisas, de uma maneira poética, nova e inesperada. Com indicação etária a partir de 8 anos, a peça tem duração de 65 minutos.

Espetáculo infantil da Caravan Maschera e “Volta ao Mundo” serão apresentados no Cine Itá (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A apresentação “Volta ao Mundo”, dos alunos da Escola Kitri Dance, será a atração do domingo (3), às 18h, no Cine Itá. A performance conta com coreografias de ballet, jazz e sapateado, com cada turma representando um país diferente, além da participação especial da Coppélia Ballet.

Banco Master Rocky Mountain Games

Maior festival de esportes de montanha do país, o Banco Master Rocky Mountain Games vai abrir a temporada de 2022 na Pedra Grande, em Atibaia, nos dias 2 e 3 de abril, com modalidades que variam de mountain bike, corrida em trilha e uphill, passando por Hike & Fly (combina trekking para subir e parapente para voar do alto da montanha até o campo de pouso), Gravel (modalidade de ciclismo que mistura asfalto e terra), canicross (corrida com cachorro), entre outras.

Inspirado em festivais norte-americanos, o Rocky Mountain Games vai além da competição, ao combinar atividades esportivas com uma programação múltipla, que envolve música, gastronomia, recreação infantil, cinema, entre outras. Toda a estrutura é montada para garantir conforto e segurança tanto aos praticantes das diversas modalidades como para os visitantes interessados em acompanhar a competição e participar dos eventos extras e se envolver no clima de celebração da vida ao ar livre e da cultura de montanha.

Feira de Troca de Livros

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, realizará neste sábado (2) a Feira de Troca de Livros, com o objetivo de fomentar a leitura de novos títulos, oferecendo ao público a oportunidade de renovar suas bibliotecas pessoais sem custo e, ao mesmo, tempo angariar novos títulos para o acervo municipal. A ação acontecerá na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, no Balneário, das 11h às 17h.

A ideia é fomentar a leitura de novos títulos que serão disponibilizados pela Biblioteca Municipal “Joviano Franco da Silveira”. São diversos títulos e as trocas seguirão algumas regras: não será permitida a troca de mais de 10 livros das alas adulta e infantojuvenil por pessoa e também não serão trocados livros didáticos, religiosos nem de direito. Os livros têm que estar em bom estado de conservação e só serão trocados após a verificação de um funcionário.

Domingo no Parque

Mais um episódio do projeto “Domingo no Parque” acontecerá neste domingo (3), das 14h às 16h, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda). A ação tem como objetivo proporcionar diversas atividades culturais direcionadas às crianças e toda a família.

No local, adultos e crianças têm contato com as mais tradicionais brincadeiras, como pular corda, corre cotia, cabo de guerra, entre outras, que incentivaram o lazer e a cultura em família, além de estimularem a sensibilização artística. Os palhaços Giba Rizzo e Varetta proporcionarão muita cultura e diversão com a ação “Arte e Humanização”.

Outlet Solidário

O Fundo Social de Solidariedade é parceiro em mais um Outlet Solidário, que está sendo realizado em Atibaia até 2 de abril, na Estação Atibaia (Av. Gerônimo de Camargo, 6308, Vila Santo Antônio). Parte da renda será revertida às entidades sociais locais e, especialmente ao Fundo Social, serão doadas prateleiras e araras para a Estação Solidária. O outlet funciona das 11h às 20h de quarta a sexta-feira; e das 8h às 17h no sábado.

O Fundo Social diariamente recebe doações de roupas e a doação da Outlet SS, organizadora do evento, ajudará a organizá-las da melhor forma, por gênero e tamanho, para direcioná-las às pessoas que mais necessitam no município. O Outlet oferecerá ao público uma gama de opções de roupas masculinas, femininas, infantis e plus size, com até 80% de desconto.

Prefeitura & Você

Neste sábado (2) mais de 30 serviços públicos estarão disponíveis à população na região de Caetetuba, Cerejeiras e Imperial durante o evento Prefeitura & Você. Com atendimento das diferentes secretarias da Administração Municipal, a Prefeitura & Você acontecerá das 8h às 13h, no Centro Integrado de Educação Municipal, o CIEM 2, que fica na Rua Industrial Walter Kloth, s/n, no Jardim Imperial.

Entre os serviços disponíveis à população estarão atendimentos em saúde, como vacinação, verificação de glicemia e de pressão arterial, orientações e escovação bucal; consulta e assistência técnica ao produtor rural; cadastro habitacional para projetos futuros; inscrição e atualização do CadÚnico, rodas de conversas para as mulheres, informações do SUAS e apresentação dos serviços do CRAS, dos serviços para idosos e da área de segurança alimentar; atendimento técnico das demandas de Educação (aprendizagem dos alunos, vagas em escolas, transporte escolar, entre outros); apresentação de projetos e obras planejados para a cidade; e orientações sobre procedimentos para remoções de árvores, licenciamento ambiental e fiscalização.

Carreta da Mamografia

A “Carreta da Mamografia”, serviço itinerante que percorre as cidades paulistas oferecendo gratuitamente o exame para detecção do câncer de mama, acontecerá até sábado (2). Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Atibaia e o governo do Estado de São Paulo no Programa “Mulheres de Peito”, a ação promove exames de mamografia sem necessidade de agendamento na unidade móvel que ficará estacionada na Praça Santo Antônio (em frente à UBS Alvinópolis).

Não é necessário agendar horário previamente, basta comparecer no local às 8h, quando são distribuídas as senhas de atendimento. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A Secretaria de Saúde informa que as vagas são limitadas (50 por dia) e mulheres de 50 a 69 anos que nunca realizaram o exame ou fizeram há dois anos ou mais não precisam apresentar pedido médico, apenas RG, CPF e comprovante de endereço. Mulheres de 35 a 49 anos e as que têm 70 anos ou mais também poderão realizar o exame, mas precisarão apresentar solicitação médica, além de RG, CPF, comprovante de endereço e cartão SUS.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia