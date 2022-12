Apresentações de Natal são destaques da Agenda Atibaia deste fim de semana

A Agenda Atibaia está repleta de atrações em comemoração ao Natal nos próximos dias! Nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18) haverá programação natalina, feiras permanentes, eventos de esportes, além do destaque para a Cantata de Natal da FAMA, que promete emocionar o público. Confira!

(Imagem Ilsutrativa: Gareth Harper por Unsplash)

Sexta-feira (16)

Encerramento Futebol Brasinha

Acontece nesta sexta-feira, no Ginásio de Esportes José Aparecido Ferreira Franco, no Atibaia Jardim, o encerramento do Futebol Brasinha, às 15h30. Prestigie o trabalho das crianças!

Feira Noturna no Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Teatro “A Fábrica dos sonhos” e Coreografias da Melhor Idade

A programação natalina segue na cidade na sexta-feira, com o teatro “A Fábrica dos sonhos”, às 18h, e a apresentação de Coreografias da Melhor Idade, às 19h30, ambas na praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro).

Sábado (17)

Atividade física e movimentos coreografados

Neste sábado, no salão do Café Dali (Rua 13 de Maio – altura do nº 43 – Centro) acontece uma aula aberta de atividade física e movimentos coreografados para mulheres, das 9h30 às 10h30, ministrada pela Professora Mariana Paula. As atividades acontecem todos os sábados em Atibaia, por meio de uma parceria da Prefeitura e da ONG MaterDei, com ações voltadas ao público feminino.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Além de ser ponto oficial de venda do morango no município, a feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família garantir lembrancinhas de Natal! Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Apresentação Natalina dos grupos de Viola Caipira

Neste sábado, ocorrem as apresentações natalinas dos grupos Raízes do Catira, às 18h, e logo após o Grupo Raízes de Atibaia, às 20h, ambos na Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro integrando a programação natalina de 2022.

Domingo (18)

Uma Noite de Natal

Os alunos da escola de dança “Kitri Dance” promovem uma apresentação especial de fim de ano, neste domingo, às 18h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), trazendo o espetáculo: “Uma Noite de Natal”. A apresentação de dança é aberta ao público, sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente.

Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia – Apresentação Natalina

Neste domingo, às 20h, a OVBA – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia vai compor a programação das festividades de Natal, com uma apresentação aberta para a população prestigiar, no Centro Cultural André Carneiro.

Programação Natalina

A programação de Natal continua em Atibaia na próxima semana, nos dias 20 e 21 de dezembro, terça-feira e quarta-feira. No dia 20 acontece o Concerto de Fim de Ano da APROMUS (Associação Pró Música Orquestral e Coral), no Cine Itá Cultural, às 20h. Já no dia 21 acontece o Teatro “Um pedido de Natal”, promovido pelo grupo de teatro ARTAUD, também no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 20h, com entrada social, podendo trocar o ingresso por um brinquedo novo/em bom estado a partir do dia 5 de dezembro e até o dia 20, no local da apresentação (Cine Itá). Os brinquedos serão distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia