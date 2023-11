Confira as atrações da Agenda Atibaia dos próximos dias

O Mês da Consciência Negra Atibaia 2023 continua movimentando a cidade, trazendo neste sábado, dia 18, uma das atrações de destaque da programação: o show do cantor e compositor Toni Garrido, que acontece às 20h na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial. No dia 20, a deputada federal Erika Hilton abordará o tema “Perspectivas para os jovens negros no Brasil”, em palestra que acontecerá no Cine Itá Cultural, às 19h. E além das outras atrações que fazem parte dessa comemoração da cultura afro e da luta antirracista, a Agenda Atibaia traz ainda eventos esportivos como a 11ª fase da Liga Brasileira de Downhill e a 6ª etapa do Ranking da Federação Paulista de Ciclismo, piscinas públicas abertas, Feira do Balneário, Semana de Moda Atibaia e muito mais!

Deputada federal Erika Hilton (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Confira a programação:

Toni Garrido promete muita música e amor em seu Baile Free, uma seleção de sucessos que pretende animar o público e colocar todo mundo para dançar neste sábado, dia 18, na Praça do Migrante Nordestino (Avenida Imperial, s/n, Jardim Imperial).

O show terá apresentação de abertura da artista local Tatá Black, a partir das 19h, e contará com um Camarote de Acessibilidade – uma área PCD com praticidade, conforto e segurança para as pessoas com deficiência, inclusive com profissionais para traduções em libras disponíveis no local. Para utilizar o espaço bastará apresentar a carteirinha PCD.

Já a programação especial da Prefeitura de incentivo aos artistas locais começa no feriado do Dia da Consciência (20 de novembro), com a abertura do Memorial Negro no Quilombo Negra Visão (Rua Dr. Oswaldo Urioste, 41, Centro), às 10h. É também do quilombo urbano que partirá o cortejo Percussomos, vibrando muita música brasileira pelas ruas do Centro.

Também no dia 20, a deputada federal Erika Hilton abordará o tema “Perspectivas para os jovens negros no Brasil”, em palestra que acontecerá no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro) às 19h. A deputada federal Erika Hilton é a primeira mulher trans e negra eleita para o Congresso Nacional. O evento gratuito faz parte da programação promovida pela Prefeitura para comemorar a cultura afro e fortalecer o combate ao racismo.

A retirada de ingressos será realizada no dia da palestra, das 10h às 12h, no Quilombo Negra Visão (Rua Dr. Oswaldo Urioste, 41, Centro). A partir das 15h, os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Cine Itá Cultural.

A palestrante, que se destaca por sua atuação contra o racismo, a favor dos direitos humanos e da causa LGBTQIAPN+, além de ter sido reconhecida como uma das “100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo” pela BBC, ficou em segundo lugar na categoria “Melhores na Câmara”, na votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2023.

Caravana da Viola

A Caravana da Viola promete encantar o público neste domingo, dia 19 de novembro, em show que acontece no Coreto Silvio Caldas, na Praça Aprígio de Toledo, Centro. O grupo de violeiros da região se apresenta das 10h às 14h.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Que tal prestigiar as artesanais de Atibaia e ainda degustar as delícias gastronômicas produzidas aqui? Realizada pela Secretaria de Turismo, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia reúne dezenas de expositores, trazendo opções bastante atrativas tanto para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, quanto para quem quer curtir a tarde ouvindo uma boa música e curtindo o belo cenário do Balneário Municipal.

Piscinas públicas abertas

Neste fim de semana, as piscinas públicas do Elefantão (Avenida Horácio Netto, nº 1061, Loanda) e do Balneário Municipal (Avenida Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira) estarão abertas. A piscina do Elefantão funcionará no sábado (18) e no domingo (19), com horário de funcionamento das 9h às 17h. A piscina do Balneário, excepcionalmente, não funcionará neste domingo (19), apenas no sábado, das 9h às 17h.

Vale destacar que para frequentar as piscinas de uso comum é necessário apresentar carteirinha emitida pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Agenda esportiva

A 11ª fase da Liga Brasileira de Downhill e a 6ª etapa do Ranking da Federação Paulista de Ciclismo também acontecem neste sábado (18) e domingo (19), no Balneário Municipal. Os treinos livres estão programados para sábado, dia 18, das 9h às 16h, quando os pilotos terão a oportunidade de ajustar os últimos detalhes da sua bike e se familiarizar com o percurso desafiador que os aguarda e no domingo, dia 19, acontece a competição a partir das 12h. O evento é aberto ao público.

E neste domingo, dia 19, tem mais uma rodada da Copa Atibaia Troféu Transitório Takao Ono, que acontece no Estádio Salvador Russani, a partir das 9h, com uma partida entre Unidos do Tanque x Tanque F.C; às 11h é a vez do União F.C disputar com Maria Alvim; às 13h o Família FC enfrenta Unidos da Vila, finalizado a rodada às 15h com Brasinha FC x Jerônimo 4.

Semana de Moda Atibaia

Moda e solidariedade caminharão juntas em Atibaia nos dias 21 e 22 de novembro, com o evento que pretende movimentar o mercado e aquecer o comércio da cidade. A “Semana de Moda Atibaia – Solidariedade, essa é a moda” acontecerá no Cine Itá e, na abertura contará com a presença do modelo e empresário Carlos Casagrande. O evento, que acontece em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, arrecadará cestas básicas e panetones para famílias em situação de vulnerabilidade social de Atibaia.

Idealizada pelo modelo Luiz Hartwig, morador de Atibaia, a Semana de Moda já foi realizada nos anos 2005, 2006 e 2007, envolvendo dezenas de lojistas locais e contando com a participação de grandes nomes do mercado da moda no Brasil. Este ano, o evento ressurge com uma nova proposta: tornar-se também um evento solidário.

Para adquirir o ingresso, os interessados devem doar um panetone em uma das lojas participantes do desfile, que são: Miyuki Boutique, New Korium’s, Alessandra Haddad Semijoias, Espevitados, Noblesse, Nosso Desapego – Moda Sustentável e Camerelle.

No dia 21 de novembro o desfile terá início às 20h e, no dia 22, a partir das 16h. Participe e ajude o Fundo Social a proporcionar mais alegria às famílias neste Natal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia