Agenda Atibaia está com diversas atrações que vão agitar o fim de semana

Feira Noturna Itapetinga – Sexta-feira (14)

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, além de oferecerem ao público produtos, alimentos e serviços. Com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, a Feira ainda traz música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado! As feiras acontecem às quartas-feiras, no Centro de Convenções, a partir das 17h; e às sextas-feiras, no Itapetinga, também a partir das 17h.

Sábado (15)

Comemoração ao Dia das Crianças na Estação SESI

A Estação SESI de Cultura terá uma programação especial no próximo sábado, 15 de outubro, das 10h30 às 16h30, em comemoração ao Dia das Crianças.

(Foto: Reprodução/ Site Estação SESI de Cultura)

Haverá brinquedos infláveis, recreação, pipoca, algodão-doce e apresentação teatral “Lolo Barnabé”, além do jogo eletrônico Just Dance (tapete de dança). A programação é aberta ao público e a Estação SESI está situada na Rua Meca, nº 360, Jardim Cerejeiras.

Festa Dia das Crianças – Imperial

Das 13h às 17h30, o bairro do Imperial recebe festividades para as crianças, com muita diversão e brinquedos, neste sábado, na Rua Pacaembu, nº 627, Jardim Imperial.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia realiza a Feira Permanente do Produtor Rural todos os sábados, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O local é ponto oficial de venda do morango no município, mas também comercializa flores de corte, vasos, arranjos, suculentas e até as famosas orquídeas de Atibaia.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família e acontece aos sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Domingo (16)

Este domingo está repleto de atrações espalhadas em Atibaia e muitas festividades para os turistas e munícipes, confira:

– Evento Social e Cultural na Rua Antônio da Cunha, nº 2715, bairro do Portão – 9h às 17h

– Festa de São Gonçalo, na Estrada Boa Vista, em frente ao Pesqueiro Sanches, às 8h, bairro Boa Vista;

– Festa CAMPO, na Rua do Castelo, às 8h, bairro do Portão.

E a comemoração do Dia das Crianças continua em Atibaia! A criançada poderá desfrutar de brinquedos, música e diversão neste domingo (16), no Jardim do Trevo, Rua Pedro Dominicali, nº 152 – a partir das 10h.

Domingo no Parque

Para aqueles que buscam atividade ao ar livre na cidade, o Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda) recebe o “Domingo no Parque”, das 14h até 16h.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação traz apresentações e atividades culturais gratuitas para as crianças e toda a família.

Festa das Nações

Neste fim de semana, sábado (15) e domingo (16), a Praça da Matriz recebe a Festa das Nações, evento que reúne culturas diferentes e promove a integração entre povos de origem distintas, com aprendizados e diversão. A festa começa às 19h, nos dois dias de evento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia