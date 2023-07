Show de Maria Gadu é destaque na Agenda Atibaia neste fim de semana

O fim de semana em Atibaia promete muita diversão e cultura para os munícipes e turistas. No Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, a Prefeitura, em parceria com o Coletivo Pajuba, preparou uma série de atividades que vão se juntar ao início do Festival de Inverno para celebrar a diversidade de uma forma multicultural, confira:

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Semana LGBTQIAPN+ e Festival de Inverno

A Secretaria de Cultura programou eventos diversificados para o Festival de Inverno 2023, que abrirá sua programação com ações que também fazem parte da Semana LGBTQIAPN+.

Nesta sexta-feira, 30 de junho, acontece a Marcha LGBT, às 19h, saindo do Largo do Rosário com destino à Praça da Matriz, pela Rua José Lucas. Em seguida, às 20h, na Praça da Matriz, acontecerá o Show de Maria Gadu, cantora responsável pelos sucessos “Dona Cila”, “Quase sem querer” e “Shimbalaiê”.

Já no sábado (1º) acontece a ação “Queimada Queer”, às 14h, no Complexo Esportivo Santa Clara; a abertura da exposição Retrospectiva dos Encontros de Artes Plásticas de Atibaia e a apresentação de Flavio Rodrigues e Cris Barbosa, às 15h, no Museu Municipal João Batista Conti; e a apresentação da Banda Sinfônica do Projeto Educando com Música e Cidadania, às 20h, no Cine Itá Cultural.

No domingo (2) será a vez da Orquestra Modesta, com canções para pequenos ouvidos (via PROAC), às 16h, no Cine Itá Cultural; e do Sarau da Jandyra (como parte da Semana LGBTQIAPN+), às 16h, na Praça Renata Pallottini.

Flashback Tribute – as vozes do mundo e “Trupe da Patrulha”

Uma noite para recordar! Neste sábado, 1º de julho, às 21h, o Clube Recreativo Atibaiano (Praça Claudino Alves, nº 125, Centro) recebe uma viagem emocionante no tempo, homenageando os cantores que marcaram os seus nomes na história da pop music e disco music, com os sucessos que eternizaram os anos 60, 70, 80 e 90. Será uma noite para dançar, cantar e se divertir muito, além de promover o bem. Isso porque graças a uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do município é possível adquirir o ingresso solidário, disponível neste link ou na porta do evento, no valor de R$ 45,00, além da doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social.

Outra atração que conta com o ingresso solidário é a peça teatral “Trupe da Patrulha”, que acontecerá no sábado (1º), às 16h, também no Clube Recreativo Atibaiano. É possível adquirir o ingresso solidário, disponível no link bit.ly/TrupePatrulha, no valor de R$ 50,00, além da doação de um quilo de alimento não perecível (destinado ao Fundo Social) na entrada do evento (onde também é possível comprar o ingresso solidário). Neste evento, crianças da rede municipal pagam apenas R$ 25,00, e os acompanhantes podem adquirir ingressos também no mesmo valor, por meio do WhatsApp (11) 98261-0007, contribuindo com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Neste sábado, 1º de julho, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). A música ao vivo deste sábado ficará por conta do músico Sidney Lima, a partir das 15h. Vale ressaltar que a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia está com vagas para os expositores que desejam participar do espaço, com inscrições abertas até setembro deste ano. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Turismo – no mesmo endereço da Feira – de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia