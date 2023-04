Encontro anual do Clube do Fusca é destaque na Agenda Atibaia neste fim de semana

A Agenda Atibaia promove neste fim de semana feiras e eventos culturais, como o Encontro anual e comemoração dos 16 anos do Clube do Fusca no Centro de Convenções. Confira:

Sábado – 1º de abril

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Neste sábado, 1º de abril, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia promove diversão e lazer no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Conhecida também como Feira do Balneário e realizada pela Secretaria de Turismo todos os sábados, das 11h às 19h, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes. Neste sábado (1º), a música ao vivo é por conta do músico Sidney Lima, a partir das 15h.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

A feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda de morango no município que é a Capital Nacional do Morango.

Domingo – 2 de abril

Encontro anual e 16 anos do Clube do Fusca

O Clube do Fusca realizará seu encontro anual, em parceria com a Prefeitura, no dia 2 de abril, domingo, das 9h às 16h, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret. Para entrada, é necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

O evento marca os 16 anos do Clube do Fusca de Atibaia, que desde 2010 é considerado de Utilidade Pública do município. O local terá muitas opções de lazer, além da praça de alimentação, comércio de peças e acessórios, sorteio de brindes e shows com as bandas Le Jam e D. Carlos.

Festival de Karaokê ACENBRA

A Associação Cultura e Esportiva Nipo Brasileira (ACENBRA) realiza neste domingo, 2 de abril, o festival de karaokê ACENBRA, aberto para toda população participar, a partir das 8h, em frente ao Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

No local, haverá praça de alimentação com diversas opções gastronômicas para o público, além de muita diversão para toda a família.

Segunda-feira – 3 de abril

“Autismo: mais informação, menos preconceito”

No dia 3 de abril, segunda-feira, às 14h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), acontecerá o 5º Encontro dos Conselhos Escolares, com o tema “Autismo: mais informação, menos preconceito”, com a neuropsicopedagoga Cristiane Fernandes Esteves Saraguci como palestrante. O encontro, destinado aos conselheiros escolares, gestores, educadores e toda a sociedade, é uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde. Não perca!

