Agenda Atibaia: Atrações da Consciência Negra são destaques deste fim de semana

A Agenda Atibaia está repleta de eventos que prometem agitar a cidade neste fim de semana. São diversas atrações, como a tradicional Feira de Artes, Artesanato e Gastronomia do Balneário, apresentação de Ana Brasil e Ronaldo, em um tributo a Cartola, além da explosão do estilo musical rap com show imperdível do Rapper Xis, no Complexo Santa Clara.

Rapper Xis (Foto: Reprodução/ Instagram)

Na área esportiva, acontece o V Desafio Apaeano, Campeonato de Skate, Aberto de Tênis de Mesa, Corrida Somos Tão Jovens e muito mais. Confira a programação completa:

Feira de Artes, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

A feira realizada aos sábados no Balneário Municipal já virou ponto turístico da Capital Nacional do Morango. Uma opção bastante atrativa, não só para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, mas também para quem procura lazer e diversão para toda a família. A feira é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas. Nesta sábado, dia 25, a atração musical fica por conta de Kinho Nascimento, a partir das 15h.

Agenda esportiva

A programação esportiva também movimenta a cidade no fim de semana, tendo início nesta sexta-feira, 24, com o V Desafio Apaeno e Abertura dos Jogos Olímpicos. Skate, Tênis de Mesa, Muay Thai, Futebol e Corrida também são destaques.

Dia 24

V Desafio Olímpico Apaeano no Ginásio Atibaia Jardim das 13h às 17h. Já às 19h, acontece a abertura e realização dos Jogos Olímpicos a partir das 19h.

Dia 25

V Desafio Olímpico Apaeano, na piscina do Elefantão das 9h às 13h.

Campeonato de Skate – Santa Clara Park Séries, no Complexo Santa Clara às 14h.

2º Aberto de Tênis de Mesa e Região – Nova Cati no Ginásio de Esportes Atibaia Jardim às 8h.

Corrida Somos Tão Jovens – Centro Comunitário Itapetinga, às 19h.

Festival de Basquetebol de Iniciação, Ginásio de Esportes Elefantinho, das 14h às 17h.

Jogo de Basquetebol masculino adulto Atibaia x Piracicaba no Ginásio de Esportes Elefantinho às 18h30.

Dia 26

Festival de encerramento da modalidade Muay Thai (Associação Desportiva de Atibaia), no Ginásio Omar Zigaib, às 10h30.

Futebol Solidário em referência ao “Novembro Azul”, no Campo do Atibaia Jardim, das 9h às 12h.

Mês da Consciência Negra

As atrações do Mês da Consciência Negra em Atibaia continuam a todo vapor. O Complexo Santa Clara recebe uma série de atrações neste domingo, dia 26, para fechar a semana de comemorações com chave de ouro.

Dia 25

Café das Pretas, às 9h, no Centro Cultural André Carneiro

Mostra Fotográfica “Negros de Atibaia”, às 9h, na Estação Sesi de Cultura

Oficina Teatral Camélias, às 15h, no Cine Itá Cultural

Apresentação da peça teatral “A fome tem cor”, de Wanda Cavalcante, às 18h, no Cine Itá Cultural

Show “Cartola ninguém esquece”, com Ana Brasil e Ronaldo, às 20h, no Cine Itá Cultural, devendo retirar os ingressos a partir das 14h no local.

Dia 26 no Complexo Santa Clara

Oficina de Cheiros e lembranças com contação de histórias, às 15h.

Apresentação Tatá Black: Resistência Ancestral, às 15h30

Apresentação Fratelli la Máfia e Dy Zone, às 16h30

Show com Paulo do Rap, às 17h30

E, para finalizar a semana, Rapper Xis, às 19h.

Dia 27

Segunda de Ori Presencial – O aumento do suicídio entre o povo negro, na Praça da Matriz, às 19h.

Dia 30

Quebrando Senzala – Projeto Roza, no Quilombo Negra Visão, a partir das 19h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia