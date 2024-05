Aluno da ETEC de Atibaia é destaque no Desafio LED – Me dá uma luz aí!

A ETEC de Atibaia tem o prazer de anunciar que um de seus alunos, Diego Scalioni Custodio, do curso técnico em Administração, foi selecionado para a segunda fase do Desafio LED – Me dá uma luz aí!, uma iniciativa proeminente do Movimento LED – Luz na Educação, em parceria com a Globo, a Fundação Roberto Marinho e o G1.

Destaque para a Participação da ETEC de Atibaia no Desafio LED – Me dá uma luz aí! (Foto: Divulgação)

Entre mais de 3 mil inscritos, apenas 40 projetos foram escolhidos para avançar para esta fase do Desafio, e a participação da ETEC de Atibaia é motivo de grande orgulho para a instituição.

Diego Scalioni Custodio recebeu esta honra sob a orientação do professor Raimundo Donizete de Camargo, destacando-se por sua dedicação e comprometimento com a excelência acadêmica.

Fonte: Raimundo Donizete de Camargo