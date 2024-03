Sinopse:

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo como esse e além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen uma raposa com muitas habilidades, mas que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a Camaleoa, uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do reino espiritual.

Fotos:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Horário (*):

Quinta (21), Sexta (22), Sábado (23), Domingo (24), Segunda (25), Terça (26) e Quarta (27) – 15h15, 17h20 e 19h25 – Dublado

Ficha Técnica:

Título Original: Kung Fu Panda 4

Ano produção: 2024

Direção: Mike Mitchell

Roteiro: Jonathan Aibel, Glenn Berger, Darren Lemke

Estreia: 21 de Março de 2024

Duração: 94 minutos

Classificação: 10 – Não recomendado para menores de 10 anos

Gênero: Animação

País de Origem: Estados Unidos da América

Trailer:

Endereço: Rua José Alvim, 347 – Centro, Atibaia – SP, 12940-750

Telefone: (11) 4858-1152

* Programação sujeita a alteração