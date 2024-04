Atibaia recebe Circuito Sesc de Artes 2024 no dia 5 de maio

No dia 5 de maio, o Circuito Sesc de Artes 2024 chega a Atibaia com seis atrações culturais gratuitas na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial, das 16h às 20h. Realizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC), em parceria com a Prefeitura de Atibaia, a iniciativa convida pessoas de todas as idades a ocupar a praça, compartilhar experiências e vivenciar esse encontro com a arte e a cultura. Confira as atrações e participe!

Luz e tralhas: construa objetos criativos

O conceito de upcycling – a reutilização criativa – permeia a atividade do grupo Sucata Quântica, surgido da urgência ambiental de trabalhar com diferentes tipos de resíduos. A atividade ensina a montar circuitos elétricos básicos de iluminação para construir luminárias a partir de materiais reaproveitados. Com isso, objetos que seriam descartados podem ser reciclados, adaptados e transformados em itens úteis, criativos e divertidos.

Futebol das palhaças

O time de palhaças da Cia. Asfalto de Poesia entra em campo para mostrar cenas, jogos e brincadeiras que divertem e promovem o conhecimento sobre igualdade. Formado por artistas que pesquisam as máscaras teatrais cômicas, uma dramaturgia autoral e o diálogo entre o humor e o universo feminino, o grupo promove uma intervenção artística e lúdica que reflete sobre a existência das mulheres.

Le’e ríma’sa

Mediação de leitura do Grupo de Artes DyroáBayá (SP) em que os objetos e saberes indígenas criam paralelos com o mundo das letras: uma armação de madeira tradicionalmente utilizada para assar peixes recebe os livros, enquanto cestos de cipó apresentam as obras como alimentos que nutrem. Também estão presentes o banco em que os xamãs da etnia tukano se sentam para refletir e entender o mundo, a peneira do saber e o suporte para espremer massa de mandioca, que simboliza o conhecimento vindo da leitura.

DJ Carlu

Apaixonada por música e por vitrolas desde criança, a pesquisadora e DJ Carlu reuniu ao longo dos anos uma diversificada coleção de discos de vinil. Garimpados nos sebos de São Paulo ou em lojas especializadas, eles são a matéria-prima de um setlist variado que convida o público a se jogar na pista ao som de clássicos da MPB dançante e da eclética década de 1960, passando por samba rock, forró, canções folclóricas e regionais.

Samba de Agbara

No idioma yorubá, “agbara” significa força e potência, atributos que dão o tom da apresentação em homenagem a mulheres que eternizaram o samba em suas vozes e composições. Em formato de roda, que permite a interação com o público, vozes, flauta, cavaco, violão, saxofone e percussão interpretam um repertório que inclui músicas de Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Alcione e Beth Carvalho, entre outras artistas.

Carimbos da natureza

Fotógrafa, arte-educadora e idealizadora do Coletivo Katurama, a paraense Evna Moura orienta uma oficina que produz composições artísticas a partir de fotografias, carimbos que representam figuras ou elementos da natureza e tintas naturais. Em um exercício criativo, o público consegue criar obras únicas, conectadas à sua identidade. Do Katurama também fazem parte os educadores e artistas Clovis Geron, Bruna Braza, Kely Xavier, Danilo Pontes e Rafael Kajé.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia