Programação de maio do Edith Cultura tem início nesta quinta-feira (2)

Começa nesta quinta-feira, dia 2, às 19h30, a programação de maio do Edith Cultura com a mostra Cinema Motyrô, com curadoria de Lincoln Péricles (LK), diretor de todos os filmes exibidos.

Há mais de 15 ans ele produz um cinema autoral na periferia de São Paulo. Com a ideia de “Cinema Motyrô” (mutirão em tupi) o cineasta constrói seus filmes coletivamente e sempre mantendo uma visão política autônoma e não institucional vinda das quebradas.

Esta primeira sessão, Memória da Memória, exibe os curtas “Filme dos Outros”, “Meu Amigo Pedro Mixtape” e “Ruim é Ter que Trabalhar”.

(Foto: Mariana Magalhães)

Após a sessão, acontece batalha de rima e discotecagem com Essência Urbana, movimento que reúne artistas do hip hop. As inscrições para interessados em participar da batalha começam às 19h30, por ordem de chegada.

A próxima sessão, intitulada ”Mil Trutas, Mil Tretas”, acontece no domingo, dia 12, com exibição dos curtas “Aluguel: o filme”, “Enquadro” e “Jairboris”. No domingo seguinte, dia 19, é a vez da sessão “Filmes Que Nóis Possa Morar”, com os curtas “Cohab”, “Filme de Domingo”, “Mutirão: o filme” e “Roubar um Plano”. E no último domingo do mês a sessão “Somos o que somos” exibe “Filme de Aborto”, com o bate-papo com o curador e diretor poís exibição.

GARAGINHA LGBT+

Além da mostra do mês, maio também traz o filme “Valentina”, de Cássio Pereira dos Santos, seguido de bate-papo com o Coletivo Pajubá, na quarta-feira, dia 15, às 19h30, dentro da programação da Garaginha LGBT.

Já no sábado, dia 25. a psicóloga Clara Vittoria dá continuidade à agenda para atendimento exclusivo ao público LGBT+, “Fala Eue Eu Te Escuto”. Pessoas interessadas em conversar com a profissional devem entrar em contato com o Edith por mensagem in box no Instagram @edithcultura.

OUTRAS PROGRAMAÇÕES

Na sexta, dia 10, às 19h30, a Garaginha recebe o show de Sophia Chablau. Zé Pi e DJ Francesca. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

E no dia 24, às 18h30, acontecem as reuniões do grupo de estudos Tecnologia e Filosofia, conduzido pelo professor André La Salvia, Para participar é só enviar mensagem in box no Instagram @edithcultura.

O Edith Cultura fica na Rua Cel. João Leme, 229, no Centro, em Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa