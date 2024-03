Desconstruindo Padrões de Beleza e Garaginha LGBT são destaques do Edith Cultura

Em março, além da mostra Terra Nostra, o Edith Cultura terá uma programação diversificada, com roda de conversa e a novidade “Fala que eu te escuto”, além de cineclube com temática LGBT.

Na terça-feira, dia 19, às 19h30, acontece a roda de conversa gratuita “Desconstruindo Padrões de Beleza”. Ao pensar em uma pessoa que você admira ou tem interesse, quantas das características que usamos para descrevê-la são relacionadas à aparência? Ao corpo físico? Quais artefatos realmente importam quando falamos de admiração? Neste bate-papo com as nutricionistas Juliana Magrini e Milena Hernandes, será discutido sobre a busca da sociedade por padrões de beleza e seus impactos, usando a saúde como ponto de partida.

Garaginha (Foto de André Banin)

Milena Hernandes é pós graduada em nutrição vegetariana, chef de cozinha funcional e pós graduanda em nutrição comportamental. Também realiza acompanhamento para pessoas trans em processo de hormonização.

Juliana Magrini atua há 30 anos como nutricionista com ênfase no esporte e saúde da mulher. Possui especialização em fitoterapia, fisiologia do exercício (UNIFESP), esporte e lazer (UNICAMP) e nutrição materno infantil (UNIFESP).

Garaginha LGBT

No sábado, dia 23, a Garaginha LGBT oferece o plantão de atendimento psicológico, “Fala que eu te escuto”, das 9h às 17h50. Voltado para o público LGBT+, quem atende é a psicóloga Clara Vittoria. As pessoas interessadas devem enviar mensagem inbox para o Instagram do Edith Cultura: @edithcultura.

Clara Vitória é psicóloga e psicanalista em constante formação. Seus estudos em Psicanálise têm foco em questões políticas, com percurso no Instituto Gerar e na escola Tamuya, em que estuda Psicanálise e Marxismo. Também participa de grupos de estudos, supervisão e terapia pessoal. No atendimento clínico tem olhar olhar atento para as categorias de gênero, raça e classe.

Já na terça, dia 26, às 19h30, também dentro da programação da Garaginha LGBT, o cineclube exibe os filmes “O que é uma mulher”, de Marin Håskjold e “Blue Jean”, de Georgia Oakley. Após a sessão gratuita, Bella Tozini participa de bate-papo com o público.

“O que é uma mulher” mostra uma discussão que surge em um vestiário feminino quando uma mulher trans é convidada a sair. A situação aumenta rapidamente à medida que mais pessoas entram na conversa, todas com opiniões diferentes sobre o que é uma mulher.

“Blue Jean” se passa em 1988, na Inglaterra, durante o governo conservador de Margaret Thatcher, que realiza uma campanha contra a população LGBT. Dessa forma Jean, uma professora de educação física, é obrigada a levar uma vida dupla. A chegada de uma nova aluna a fará repensar sua luta pela liberdade.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa