Confira oficinas e cursos culturais gratuitos disponíveis em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, oferece oficinas e cursos gratuitos em diversas áreas. As aulas disponíveis contemplam turmas que vão desde a primeira infância até a terceira idade, além de proporcionarem aprendizados nas mais variadas artes, como música, dança, artesanato e teatro.

Periodicamente, os alunos de alguns cursos participam de apresentações públicas, assim como os de algumas oficinas participam de exposições e feiras. A programação de cursos também conta com aulas disponibilizadas por meio de parcerias com a APAFAMA – pelo Projeto Educando com Música e Cidadania; Intermusic Escola de Música, como contrapartida da Lei Aldir Blanc; Casa de Apoio Amigos do Bem – CAABEM; Grupo Raízes de Atibaia; e Mu-danças.

Oficina Arte e Fuxico (Foto: Divulgação/PEA)

A Secretaria Municipal de Cultura ressalta que as aulas presenciais do projeto estão seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19, com distanciamento, álcool em gel disponível para os alunos e professores e higienização frequente dos materiais e instrumentos utilizados.

Confira os cursos e oficinas disponíveis:

Curso de Viola Caipira

a partir de 7 anos

Local: Casa de Cultura Jandira Massoni (Praça Aprígio de Toledo, nº 130 – ao lado do Mercado Municipal)

Data: segunda-feira, às 19h

Inscrições: https://forms.gle/kLyfGZZ8jFh4MVVT9

Vagas: 30 vagas (lista de espera)

Curso de ukulele e de coral (de 7 a 10 anos e de 11 a 16 anos) – Aulas ministradas pela Intermusic (contrapartida Lei Aldir Blanc)

30 vagas cada (60 vagas no total)

Local das aulas e inscrições: Sede da Intermusic Escola de Música (Avenida Dona Gertrudes, nº 1.053, Alvinópolis)

Turma de 7 a 10 anos – terça-feira, às 10h

Turma de 11 a 16 anos – quinta-feira, às 10h

Oficinas culturais para melhor idade – em parceria com a Secretaria de Assistência Social – Departamento do Idoso

DANÇA – segunda-feira, às 9h

ARTESANATO – quinta-feira, às 9h e às 14h

CROCHÊ E AMIGURUMI – quarta-feira, às 8h e às 11h

MUSICALIZAÇÃO – terça-feira, às 9h e às 14h

Local das aulas: Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) “Rosa Aparecida Panzone”, localizado na praça Santo Antônio, nº 79, Alvinópolis.

Para inscrição: comparecer no CCTI com os documentos pessoais, cartão do SUS, comprovante de endereço de Atibaia e, indispensavelmente, carteira de vacinação com as duas doses da vacina. Mais informações pelo telefone 4402-2142.

Oficina Arte e Fuxico

Até 10 alunos por turma

A partir de 14 anos

Terça-feira e quarta-feira, às 9h e às 14h

Local das aulas: Espaço Cultural Greca, localizado na rua Adolfo André, nº 2080 – Vila Neto (ao lado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atibaia)

Inscrições: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Espaço Cultural Greca, localizado na rua Adolfo André, nº 2080 – Vila Neto (ao lado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atibaia), basta apresentar o RG no momento da inscrição.

Oficina Arte de Crochetar | Amigurumi

A partir de 12 anos

Até 12 alunos por turma

Crochê – terça feira, às 9h e 13h

Amigurumis – quinta-feira, às 9h e 13h

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Espaço Cultural Greca, localizado na rua Adolfo André, nº 2080 – Vila Neto (ao lado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atibaia), basta apresentar o RG no momento da inscrição.

Curso livre de teatro – Parceria com a CAABEM

Até 50 alunos

Crianças e adolescentes até 18 anos

Inscrições: Basta chegar 15 minutos antes do início da aula e falar com o professor.

Aulas às terças-feiras, das 18h as 20h e às quintas-feiras, das 14h às 16h no Cine Itá Cultural, localizado na rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro (atrás da Igreja Matriz)

Projeto Educando com Música e Cidadania – Parceria com a APAFAMA

Local das aulas: Sede da FAMA – Centro Cultural Reginaldo Angelo Ferreira (Av. Dr. Joviano Alvim, nº 1322, Vila Thais)

Inscrições: Sede da FAMA, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, comparecendo com os seguintes documentos:

Cópia do RG e CPF do aluno

Uma foto 3×4 atual

Cópia do comprovante de residência

Cópia do cartão do convênio ou SUS

CURSO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL (5 a 7 anos) – segunda-feira, às 9h

CURSO INICIAÇÃO MUSICAL (7 a 10 anos) – segunda-feira, às 9h

CURSO MADEIRAS (a partir de 10 anos) – quarta-feira, às 9h e às 10h

Sax Alto | Sax Tenor | Sax Barítono | Clarinete | Flauta Transversal

CURSO CORDAS (a partir de 10 anos) – quarta-feira, às 9h, 10h, 16h, 17h, 18h

Violino | Viola Erudita | Violoncello | Contrabaixo Acústico

CURSO TEORIA MUSICAL (a partir de 10 anos) – terça-feira, às 9h, 10h, 16h, 17h45

CURSO CORAL (a partir de 8 anos) – terça-feira, às 17h e 18h

CURSO METAIS (de 9 a 17 anos) – segunda-feira às 18h, 19h, 20h e 21h

Trompete | Trombone | Tuba | Trompa

CURSO DE PERCUSSÃO (de 9 a 17 anos) segunda-feira, às 19h, 20h e 21h

CURSO DE DANÇA (de 12 a 17 anos) Sexta 8h30, 9h15, 10h, 14h, 14h45, 15h30,

Ballet | Baliza | Sapateado | Jazz |

DANÇA MODERNA (acima de 17 anos) – segunda-feira, às 9h e quarta-feira, às 9h

CURSO DE VIOLÃO (acima de 10 anos) – segunda-feira, às 9h e 10h – quarta-feira, às 16h e 17h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia